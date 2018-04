CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaIl fatto che Putin abbia un'ambizione così grande, dopo sette anni di devastazioni, rende difficile la pace. Vi è una terza ragione che spiega la ragione per cui la Siria è un Paese difficile da pacificare: nessuno riesce a capire ciò che Trump vuole. Fino a qualche giorno fa, la sua strategia sembrava chiara: impossessarsi di un pezzo di Siria per stabilire una presenza militare permanente in quel povero Paese. La Casa Bianca aveva celebrato la presenza di duemila soldati americani a Manbij, nel nord della Siria,...