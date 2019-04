CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaE la cifra delle vecchie glorie, fatalmente, col passare del tempo s'assottiglia sempre di più. In un andamento opposto a quello che accadde dopo la Liberazione, quando si trattò di riscuotere la pensione da partigiano. I 250mila del post 25 aprile del 45 sarebbero lievitati a 650mila, sempre stime dell'Archivio centrale di Stato, nel momento di avanzare la richiesta di riconoscimento (in gran parte non documentate) come combattente della Resistenza anti-fascista nelle brigate Garibaldi, nel Corpo dei volontari della...