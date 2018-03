CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) di uno dei più grandi scrittori e intellettuali italiani a quei ragazzotti che periodicamente manifestano a Padova e in giro per il Paese la loro totale mancanza di cultura. Tempo perso. Ma uno sforzo va invece fatto verso coloro che la cultura dovrebbero masticarla. Ci riferiamo a chi ha un ruolo di responsabilità sia nella gestione della città che nella gestione dell'Università. Non è ammessa la non conoscenza della Storia. E quella di Norma Cossetto è una storia scritta perfino sul marmo di una lapide nel...