Per far fronte alle numerose richieste di tamponi per pazienti sintomatici segnalate dai medici di famiglia del territorio, il Dipartimento di prevenzione ha organizzato due sedute aggiuntive. Si tratta dei drive-in previsti per questo pomeriggio, su appuntamento, operativi a Belluno (Sagrogna) e a Feltre (Borgo Ruga), dalle 14.30 alle 16.30. I pazienti del Cadore e dell'Agordino saranno inseriti nei drive-in dedicati ai rispettivi territori operativi dalle 17 alle 19 a giorni alterni (martedì, giovedì, sabato). Ieri è partito il drive-in con accesso libero per i soggetti sintomatici frequentanti la scuola in località SagrognaVia Meassa (strada provinciale sinistra Piave tra Belluno-Col Cavalier e Ponte nelle Alpi), la cui nuova logistica ha funzionato con regolarità, alleggerendo la viabilità all'interno e all'esterno dell'area ospedaliera del San Martino. Intanto, in Comelico, dove sono in vigore fino al 15 ottobre, le tre ordinanze dei Comuni di San Pietro, Santo Stefano e Comelico Superiore continuano gli appelli al rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. «Il sindaco si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Santo Stefano invita tutti ad una puntuale osservanza di quanto previsto dall'ordinanza (mascherina anche all'aperto e chiusura dei locali alle 22), nonché delle altre norme igieniche e di distanziamento sociale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA