Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sedie e materiale buttato a terra, pali danneggiati e buttati a terra, parte del tendone di plastica strappato. È quanto hanno registrato gli agenti accorsi alla tensostruttura allestita al Censer, a Rovigo, davanti al padiglione utilizzato dall'Ulss 5 come centro vaccinale e da venti giorni anche come luogo di effettuazione dei tamponi per il Green pass.L'attacco vandalico è accaduto verso le 18.30 di venerdì, ma la notizia è stata...