VENEZIA È mancato dopo un periodo di malattia Luigino Bovo, estro e anima di Moniego, molto attivo in ambito culturale e parrocchiale. Aveva 72 anni ed era risultato positivo al coronavirus dell'Ulss. Il suo nome è legato in particolare al coro parrocchiale e ad alcune pubblicazioni sulla storia del paese, come L'antica Pieve di Moniego, scritta a quattro mani con l'ex parroco don Giovanni Zorzetto. Ma Bovo è stato anche insegnante di lettere in alcuni istituti tecnici e professionali del territorio, ha lavorato con i ragazzi e con gli adulti, tenendo alcuni corsi dell'Università popolare di Scorzè e Salzano. Del mondo della cultura è stato un punto di riferimento anche a Noale centro, facendo parte del comitato di gestione della biblioteca nel primo periodo di apertura del servizio. Luigino Bovo lascia la moglie Dilma Pamio, anche lei molto conosciuta per aver lavorato molti anni in Comune, i figli Elena, Eugenia ed Edoardo, oltre all'anziana madre Flora e ai fratelli. I funerali sono in programma domani, mercoledì 9 settembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moniego, poi Luigino Bovo riposerà nel cimitero della vicina Scorzè. Questa sera alle 19.30, sempre in chiesa a Moniego, verrà recitato il Santo Rosario.

Ieri intanto altri 16 contagi, quattro dei quali tra altrettanti lavoratori di Fincantieri che si sono contagiati a casa, tra loro.

F.Deg.

