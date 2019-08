Sedi fantasma e operatori scomparsi «Affidatevi ad agenzie garantite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STORIEMESTRE La buonafede non si discute, anche perché chi sbaglia non ci guadagna nulla. Cosa ben diversa, però, è se qualcuno finisce per approfittare della situazione. E anche qui, gli esempi non mancano: almeno in un paio di casi, i contribuenti si sono rivolti ad Adico per segnalare sedicenti Caf che dopo aver incassato i soldi per avviare le pratiche erano spariti nel nulla. Ovviamente, senza inviare all'erario la documentazione consegnata. Nel primo caso: una donna ha raccontato di non aver più trovato l'operatrice che le aveva...