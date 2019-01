Secondo Palazzo Chigi la platea non è cambiata ma l'aiuto andrà a 2 milioni di persone in meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FACT CHECKINGROMA Quanti saranno e quanti avrebbero dovuto essere i beneficiari del Reddito di cittadinanza in base alle promesse fatte alla vigilia della manovra? Ieri si parlava di una riduzione di circa 2,5 milioni di persone della platea rispetto alle prime indicazioni del governo. Palazzo Chigi è intervenuto con una nota per specificare che «la platea del Reddito non cambia» e che andrà «a quasi 5 milioni di persone». Anche il vice premier Luigi Di Maio è intervenuto per sottolineare che non ci sarà nessuna «riduzione della...