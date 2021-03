L'APPELLO

BELLUNO «Vorrei tanto che non potessero raggiungere le seconde case. Noi dobbiamo uscire con l'autocertificazione e loro possono fare chilometri e chilometri indisturbati. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, in questo caso, ha sbagliato». Siamo a Danta di Cadore. Quel loro a cui si riferisce il sindaco Ivano Mattea sono i turisti. Da Belluno, dal Veneto ma anche da fuori Regione. Il dpcm non ha posto limiti e il flusso di turisti è continuato, nonostante le zone rosse. Così Mattea si è rivolto direttamente al governatore Luca Zaia affinché blocchi gli spostamenti verso le seconde case: «Sono covid free dal 28 gennaio ha sottolineato E mi seccherebbe che qualcuno venisse a contagiarci». Il tema è più che mai attuale. Con l'Italia tra il rosso e l'arancione (esclusa la Sardegna) e quasi del tutto paralizzata dai nuovi provvedimenti, lo spostamento verso le seconde case è qualcosa che, agli occhi di qualche primo cittadino, stona con il contesto. Eppure è possibile. Il governo lo consente da e verso qualsiasi zona - bianca, gialla, arancione, rossa fuori provincia e anche fuori regione. C'è una clausola. Può spostarsi solo «chi può comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)». Inoltre la casa non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare che risulta essere l'unico ad aver diritto allo spostamento.

«UN CONTROSENSO»

«Ad Auronzo di Cadore ci sono poche seconde case aperte ha spiegato il primo cittadino Tatiana Pais Becher Bisogna vedere cosa succede nel fine settimana ma è un controsenso. Chiudono le scuole e poi lasciano la possibilità di spostarsi da tutt'Italia». Il comune ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo conta 8 positivi (+1 rispetto al giorno precedente). E i turisti, almeno per ora, sono pochi. «So che il governatore della Valle d'Aosta ha emesso un'ordinanza in cui vieta lo spostamento nelle seconde case ha continuato il sindaco di Auronzo Io lo farei subito se potessi. Ma non spetta a me. È chiaro che nel momento in cui istituiamo una zona rossa lo dobbiamo fare in tutti i sensi. Al momento noi non abbiamo riscontrato problemi ma bisogna vedere come si comporteranno sabato e domenica».

«GENTE PREOCCUPATA»

Ci spostiamo in un'altra vallata. Per la precisione a Livinallongo. Qui, ha sottolineato il sindaco Leandro Grones, «non c'è mai stato grande afflusso verso le seconde case». Però la norma che è stata approvata dal Governo «non sta né in cielo né in terra». Va bene raggiungere le seconde case ma per quale urgenza? «Non credo ha specificato Grones che in periodi normali le persone si spostino ogni fine settimana per controllare un tubo. Lo fanno per fuggire dalla città. In questo periodo sono spostamenti superflui». Ma il paradosso è che sono, di fatto, tra i pochissimi consentiti. È un problema che comunque riguarda solo in minima parte Livinallongo: «La gente è preoccupata e arrabbiata soprattutto per la situazione economica e per le prospettive che non lasciano intravedere nulla di buono. Siamo nelle stesse condizioni dell'anno scorso». Pugno duro, invece, a Danta di Cadore: «Abbiamo un centinaio di seconde case. Qualcuna è già occupata ma arrivano quasi tutti nel fine settimana. Non è giusto che loro possano muoversi in questo modo e noi non possiamo nemmeno uscire di casa senza autocertificazione». Il sindaco Mattea sta ancora aspettando la risposta alla lettera inviata lunedì sera al governatore Luca Zaia, l'unico che potrebbe riproporre quanto già avvenuto in Valle d'Aosta. Davide Piol

