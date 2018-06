CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SECONDA PROVAROVIGO La seconda prova, anche per i maturandi polesani, non è stata una passeggiata. Dei circa 1.800 studenti alle prese, in questi giorni, con l'esame di Stato, a essere forse più penalizzati dal secondo giorno della maturità sono stati infatti i liceali. Le tracce, a differenza di mercoledì, sono state infatti meno facili di quanto avessero previsto gli studenti.TRACCE OSTICHEA fare sudare i maturandi del Liceo Scientifico Paleocapa sono stati infatti i problemi di matematica definiti da studenti ed insegnanti complessi. In...