IL BOLLETTINO

BELLUNO In metà tempo, il doppio dei morti. La seconda ondata di contagi sta allungando in modo vertiginoso la lista dei bellunesi positivi che hanno trascorso gli ultimi giorni della loro vita in ospedale o in struttura esterne come le rsa. Attualmente sono 300 e quasi due terzi riguardano anziani delle case di riposo. Ma basta tornare indietro di qualche mese per notare come, a partire da settembre, vi sia stato un cambiamento netto nell'andamento della curva che tiene conto dei morti covid. Dal primo marzo al primo settembre, cioè in sei mesi, ce ne sono stati 113. Da settembre ad oggi, poco più di tre mesi, sono quasi triplicati e l'asticella è salita a quota 300. È un dato che viaggia per così dire in solitaria e non può essere influenzato da nient'altro. A differenza dei nuovi positivi, infatti, non dipende dal numero di tamponi eseguiti. Caratteristiche queste che lo rendono ancora più allarmante.

LA LISTA SI ALLUNGA

Nelle ultime 24 ore sono morte altre due persone: un uomo di 77 anni ricoverato in Geriatria covid a Feltre e un altro di 82 che si trovava nello stesso reparto ma a Belluno. C'è una speranza capace di frenare l'impennata di morti nelle strutture sanitarie e non solo. Si chiama vaccino. Non è chiaro quando arriveranno le prime dosi in Italia, probabilmente a gennaio, ma il commissario Arcuri ha stilato e poi aggiornato un Piano di distribuzione del vaccino anti-covid. Per la provincia di Belluno i dati sono rimasti gli stessi. Quindi la disponibilità ad accogliere 100 litri di vaccino a una temperatura di -80 gradi centigradi. Ad allarmare è anche il numero di nuovi positivi. Sono 248. Giovedì erano stati 249, venerdì 340. Ormai i bellunesi positivi sono quasi 5mila. A guardare i dati, da inizio emergenza ad oggi, sembra quasi che la prima ondata non ci sia stata perché viene completamente oscurata dalla attuale. Basti pensare che da marzo a settembre c'erano stati appena 1.271 positivi (dato cumulativo). Quanti sono ora? È sufficiente aggiungere un 1 davanti al numero per ottenere 11.219. positivi sono cresciuti di 10 volte in poco più di tre mesi ma ad aumentare, nello stesso modo, sono stati anche i tamponi.

I RICOVERI

Balzo in avanti, purtroppo, anche per i ricoveri. Venerdì i pazienti in area non critica erano 117. Ieri, invece, sono schizzati a 130 (+13) di cui 62 a Belluno, 56 a Feltre, 12 ad Agordo. Ora la provincia è entrata in modo ufficiale in fascia 5 dato che il limite tra questa e la precedente è 115. I posti letto occupati nelle Terapie intensive rimangono stabili a 14 (6 al San Martino e 8 al Santa Maria del Prato). Quanto ai pazienti negli ospedali di comunità se ne contano 2 pazienti ad Agordo, 3 ad Alano, 9 ad Auronzo, 21 a Belluno e 13 a Feltre. L'Usl 1 Dolomiti ha comunicato che «sono stati aumentati i posti letto di Medicina Covid all'ospedale di Agordo e, contestualmente, è in fase di chiusura l'area di degenza di ospedale di comunità per covid positivi (nello stesso comune, ndr). Sono attivi anche posti letto di Medicina covid free».

L'INIZIATIVA

In questi giorni le pareti della Geriatria di Feltre sono state impreziosite dai disegni natalizi che i bambini di alcune scuole del territorio hanno voluto donare ai pazienti ricoverati. «Dai nostri anziani parte quel flusso di affetto, di comunicazione, di legame con le generazioni successive che rende la società più viva e ricca spiega il direttore della Geriatria di Feltre, Anna Casanova - Su iniziativa del nostro personale, abbiamo coinvolto gli studenti per mantenere il filo, regalare sorrisi e scaldare il cuore dei loro nonni, che, ricoverati, non possono godere delle loro espressioni stupite e della loro vitalità».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA