CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sebastiano Maffettone «Non leggo un libro da tre anni!», lo ha affermato con un sorriso compiaciuto la sottosegretaria ai Beni Culturali (sic!) Lucia Bergonzoni, ospite della Trasmissione Un giorno da pecora su Rai 1. È una frase simbolo di un periodo e di un modo di fare politica. Perché è un bel po' che stiamo assistendo alla crisi dell'expertise e al trionfo dell'incompetenza. Non a caso, autorevoli commentatori richiamano lo spettro del Medioevo per parlare dei giorni nostri. E, in effetti, sempre più spesso il parere degli esperti...