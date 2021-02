«Se va in porto l'operazione della Regione di acquistare i vaccini al di fuori della fornitura Arcuri, noi siamo pronti a vaccinare tutti in 4 mesi, lavorando anche di notte». Francesco Benazzi è risoluto. A quasi un anno dall'esplosione della pandemia il direttore generale dell'Usl 2 rileva il momento cruciale, tra una svolta che mai come ora sembra a portata di mano e i rischi ancora concreti di trovarsi a dover fronteggiare una nuova ondata: «Dobbiamo evitarlo, perché significherebbe arrivare fino a maggio». «Non è la prima volta che il presidente Luca Zaia interviene a risolvere una situazione problematica -continua il dg- penso a quanto è successo durante la prima ondata in un momento difficile per la carenza di dispositivi. Se l'operazione andasse in porto darebbe un'accelerazione fondamentale. Noi abbiamo una macchina da guerra pronta a mettersi in moto». Resta in piedi però, a turbare i sonni degli operatori, l'incognita delle varianti del virus, in particolare quella brasiliana e sudafricana: «Al momento non c'è nessun caso nella Marca. Noi comunque non ci faremo trovare impreparati: il dottor Rigoli è al lavoro con l'istituto zooprofilattico sul fronte dell'identificazione e poi su quello del tracciamento dei contatti che resta il nodo fondamentale».

