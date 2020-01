Se quello che si sta consumando è un «omicidio dei piccoli negozi», come lo chiama il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza, l'arma del delitto che ha inferto il colpo mortale è sicuramente l'obbligo dello scontrino elettronico in vigore dal primo gennaio. Al 31/12/2019 sono stati a decine i negozi bellunesi che hanno abbassato le serrande per sempre. Realtà storiche, botteghe di vicinato che facevano anche un servizio nelle piccole comunità: un patrimonio perso per sempre. Persone a cui lo Stato dovrebbe dare una medaglia, come dice sempre il presidente Pozza, perché tengono un negozio aperto. I dati precisi ancora non ci sono: verranno elaborati a fine gennaio. Al 30 settembre 2019 erano attive 1819 sedi d'impresa, in calo di 74 unità in un anno. Il carico da novanta è arrivato sicuramente in questi giorni, tanto da spingere qualcuno a avviare ieri un sondaggio sulle pagine social. Ne sono nati centinaia di commenti: ciascuno con il nome di un negozio e ricordi di infanzia. Il sindaco di Ponte, Vendramini ha premiato il titolare dell'edicola Zampieri, per il servizio svolto per la comunità. Anche lui ha abbassato le serrande. Così come l'ex edicola e merceria Baggetto a Castion e la parrucchiera Graziella di Belluno che ha lavorato per 65 anni.

