Se prima la speranza di fermare l'arrivo del carcere minorile traslocato da Treviso nell'ex casa circondariale di via Verdi era appesa a un filo, ora quell'ultimo appiglio si è ulteriormente assottigliato ed è prossimo a spezzarsi. Niente da fare per il sindaco Edoardo Gaffeo in missione a Roma al tavolo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per bloccare l'opera. La pratica sarebbe ormai a un grado di avanzamento tale che fermarla comporterebbe problemi a cascata. Sempre che non ci si metta in mezzo la politica. Già, perché una mossa a sorpresa dei vertici di Governo sull'onda delle rassicurazioni portate dal ministro per le Autonomie Francesco Boccia appena una settimana fa nel suo tour rodigino, in teoria potrebbero fare il miracolo. Anche perché con il carcere per minori tramonta l'ipotesi di allargamento del Tribunale tra via Mazzini e via Verdi e obbligo quasi inevitabile di rivedere progetti e desiderata. Gaffeo però non è stato zitto e ha puntato il dito sull'inerzia (o leggerezza) di chi lo ha preceduto. Che, da quanto emerso, non aveva né preso in esame né probabilmente compreso lo spessore delle poste in gioco. Adesso occorre comunque pensare al Tribunale in predicato di finire all'ex Maddalena recuperato o alla Silvestri.

Merlin alle pagine II e III

