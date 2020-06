LA SVOLTA

BELLUNO «Siamo davanti ad un giro di boa, è un momento importante nella gestione di questa emergenza (mercoledì è stato dimesso l'ultimo paziente covid ricoverato a Belluno ndr) che però non può e non deve considerarsi finita o archiviata». Sceglie il canale Facebook il direttore generale dell'Usl Dolomiti per tracciare la rotta navale delle prossime settimane e soprattutto dei prossimi mesi perché se è vero che il virus non è battuto è anche vero che la sanità deve subito fare i conti con la nuova normalità. Per questa ragione la parola d'ordine della Fase 3 della sanità bellunese sarà telemedicina: più cure e più accertamenti senza dover uscire di casa. Una rivoluzione per una provincia estesa come Belluno o, quantomeno, una svolta concreta.

COSA È STATO FATTO

«I tamponi a Belluno - ha spiegato Rasi Caldogno hanno superato quota 41.400 - e la normalità a cui eravamo abituati, per un bel periodo non sarà più possibile. Tre quarti dell'operatività pregressa è stata recuperata ma adesso è necessario inserire anche ulteriori tempi rispetto a quelli tradizionalmente a disposizione, proprio perché le precauzioni, sia dell'utenza che del personale, prevedono una diluizione dei tempi di erogazione. Ma stiamo arrivando sempre di più verso il massimo delle prestazioni erogabili». Il Dg è poi tornato sul tema degli arretrati. Dodicimila prescrizioni sospese: «Che si stanno via via riassorbendo».

L'AUTUNNO

«Ci stiamo preparando ad una fase tre - riprende il numero uno di Usl Dolomiti - apprestando con una serie di strutture per una possibile, ma che nessuno auspica, ripresa della pandemia nell'autunno prossimo. Su indicazione della Protezione civile e della Regione partirà a breve un programma di potenziamento dei posti, sia in terapia intensiva che in quella sub-intensiva e naturalmente una ristrutturazione dei due pronti soccorsi destinati ad accogliere possibili pazienti Covid». Insomma è presto per smantellare quello che è stato costruito durante l'emergenza.

CRITICITÀ

Rasi Caldogno ha anche voluto rassicurare i bellunesi che hanno avuto difficoltà a mettersi in contatto con il Centro unico prenotazioni. L'unica modalità di accesso al servizio, assieme a internet, ha raddoppiato il volume quotidiano delle telefonate. Adesso bisogna anche prenotare per accedere ai centri prelievi di Belluno, Feltre e Pieve di Cadore. «Questo sta comportando una serie di disservizi - ha spiegato in diretta - di cui ci scusiamo con l'utenza e vi assicuriamo che abbiamo dato indicazione alla società esterna che ha vinto la gara d'appalto di raddoppiare le linee e il personale dedicato al servizio telefonico».

FRONTE TELEMEDICINA

«Non scopriamo adesso questa possibilità - spiega - alcuni servizi in remoto con le tecnologie che consentono di effettuare diagnosi ma è ferma intenzione sviluppare sempre di più in maniera sistematica l'attività di telemedicina». L'obiettivo dichiarato è quello di inserirla in modo organico tra le tipologie dei servizi forniti all'utenza. L'iter per considerarla a regime prevede un «miglioramento della prevenzione secondaria, con servizi dedicati alle categorie a rischio, pazienti con diabete due o patologie cardiovascolari o, ancora, con pazienti che hanno bisogno di monitoraggi frequenti sui parametri vitali. Altro settore di applicabilità è quello della diagnosi. L'obiettivo è di organizzare un iter diagnostico completo che consentirà ai pazienti di poter usufruire dei servizi specialistici stando a domicilio». E, come dicevamo, per la provincia di Belluno permetterà un vantaggio significativo. «Gli ambiti su cui ci si sta concentrando - ha spiegato il Dg - sono radiologia, cardiologia, pneumologia, dermatologia, neurologia e attività di emergenza. A questo si aggiungeranno le attività già in essere e saranno coinvolti medici di base e pediatri di libera scelta oltre alle residenze sanitarie e alle case di riposo. Questa credo sia una delle frontiere su cui ci impegneremo nei prossimi mesi. In cui sarà necessario continuare a rispettare i requisiti di sicurezza imposti».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA