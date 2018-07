«Se i pm vanno avanti siamo senza soldi I 49 milioni non sono proventi di un reato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Noi siamo campioni a fare le cose a costo zero ma così partiamo con le stampelle rispetto agli altri movimenti politici. Di sicuro se continuano con il sequestro ci ritroviamo senza soldi». Giulio Centemero, tesoriere della Lega, contesta le motivazioni depositate in Corte di Cassazione sulla sentenza del 12 aprile. «Si dice che quei 49 milioni per i quali si chiede il sequestro siano proventi di un reato ma non è così. La legge dell'epoca considerava la presentazione dei rendiconti quale mero requisito formale; il finanziamento veniva...