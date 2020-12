Se causa Covid molte abituali presenze alle tavolate delle feste sono state e saranno virtuali, almeno il cibo no, quello è reale ed abbondante e, come da tradizione, le tavole comunque ben cariche. A confermare che la consuetudine dei pranzi e delle cene rinforzate durante le festività non è stata scalfita dalla pandemia sono i recenti dati dell'Ufficio studi della Confartigianato, che per questo periodo di dicembre, compreso il Natale appena passato e il Capodanno alle porte, ha stimato una spesa complessiva in provincia pari a 199 milioni di euro, quindi quasi allineata ai 206 milioni stimati per il 2019. «I dati confermano che cene e cenoni di fine anno sono rimasti un vero e proprio rito radicato commenta Alessandro Cella, presidente della Federazione Alimentazione della Confartigianato Metropolitana si Venezia -. Crisi o non crisi, magari anche per scaramanzia e buon augurio, la gente continua a rispettarlo, potendo anche contare sull'eccellenza dei prodotti alimentari artigiani, realizzati con materie prime di qualità, e che almeno in queste occasioni non possono mancare. Anzi non devono mancare e soprattutto in questo periodo, per aiutare la nostra economia bisogna comprare artigiano ed italiano».

