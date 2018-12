«Scusate il ritardo, ma annullate i voli» E il Palazzo diventa come un aeroporto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOIl terrore piomba sui cellulari dei senatori giallo-verdi intorno all'ora di pranzo alla buvette, e si fa spazio tra pizzette e bignè. Un messaggino avvisa le truppe che questo venerdì ormai è pressoché andato e che quindi il maxi-emendamento si voterà domani. Dunque oggi. Stop. Per il momento non si forniscono ulteriori disposizioni. Nel dubbio, «si prega di annullare i voli per chi abita fuori Roma». Subito i grillini più smart commentano: «Ecco, questo è il Natale a 5 Stelle, altro che il cinepanettone». I lavori a...