VENEZIA Crescono i contagi nelle scuole. Mentre a livello nazionale il governo decide di chiudere gli istituti delle zone rosse e da facoltà alle Regioni di fare altrettanto nelle zone in cui si raggiungano i 250 casi ogni 100 mila abitanti, in provincia la seconda metà di febbraio ha fatto registrare un aumento dei dati riferiti alla pandemia, sulla base delle rilevazioni di Azienda zero. Tra il 13 febbraio e il 28 febbraio le classi interessate ad almeno un contagio sono salite da 61 a 63; i focolai da 6 a 17; gli alunni positivi da 68 a 73; gli alunni quarantenati da 623 a 638; i docenti (o altro personale) positivi da 11 a 17; i docenti quarantenati da 48 a 75.

Il totale dei positivi è passato in quindici giorni da 79 a 90, quello dei quarantenati da 671 a 713. Insomma, una crescita stabile in tutte le voci, che si riflette anche sul numero delle classi coinvolte, che aumentano nelle fasce d'età più basse: da 19 a 26 nella scuola dell'infanzia (di secondo grado); da 15 a 20 nella primaria; mentre scendono da 15 a 6 unica diminuzione alle medie (secondarie di primo grado) e restano stabili a 11 alle superiori; una classe è coinvolta anche alle serali, mentre due settimane fa non ce n'erano.

NUMERI

Le classi coinvolte nel Comune di Venezia sono salite dalle 17 di metà febbraio alle 24 di adesso, circa un terzo del totale; nessun altro Comune è in doppia cifra: ce ne sono 7 a Marcon, 5 a Cona e Noale e via a decrescere. Crescono, ovviamente, i tamponi effettuati dagli alunni: da 23.130 a 24.192 da inizio anno scolastico; da 1.028 a 1.043 quelli programmati; da 2.823 a 2.890 quelli effettuati dai docenti; da 65 a 103 quelli programmati. Con la fine di febbraio, i dati cumulativi sono i seguenti: 1.466 le classi interessate; 195 i focolai; 1.325 gli alunni positivi; 10.877 gli alunni quarantenati; 504 i docenti (o altro personale) positivi; 1.011 i docenti quarantenati; 1.829 il totale dei positivi; 11.888 quello dei quarantenati. Complessivamente, sono 1.466 le classi coinvolte. Il tutto, mentre è partita la campagna vaccinale per gli insegnanti. Dal Comune di Venezia ancora non ci sono dati su quanti docenti hanno finora ricevuto la somministrazione.

I sindacati parlano di un'adesione alta, sull'85%, e di almeno una persona su cinque che ha avuto effetti collaterali.

«Questo è l'ordine di grandezza spiega il segretario della Cgil Fp, Daniele Giordano, a proposito delle comunali E' difficile avere una stima precisa, sia perché non ci sono cifre ufficiali, le abbiamo chieste, ma ancora non sono disponibili, sia perché nel computo vanno esclusi quegli insegnanti che possono essere stati poco bene il venerdì o il sabato, ma lunedì sono rientrati regolarmente a scuola».

«Molti colleghi fa sapere Giusy Signoretto, sempre della Cgil, per le scuole statali hanno lamentato del malessere. C'è chi non conosceva il mal di schiena e ora deve starsene a letto bloccato. Non ci sono stati casi gravi, ma si tratta di sintomi che spesso perdurano per 2-3 giorni».

Alvise Sperandio

