ISTRUZIONE

VENEZIA Anche se manca poco più di un mese all'apertura delle scuole, l'organizzazione del rientro è tutt'altro che conclusa. Uno dei nodi principali restano gli spazi, soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori del centro storico, spesso ospitati in antichi palazzi veneziani, con aule anguste e ai limiti di capienza perfino per le norme di epoca pre-covid.

«Per quanto riguarda l'Istituto Algarotti-Sarpi siamo a un circa 25% di studenti in eccesso rispetto agli spazi necessari per rispettare i parametri di distanziamento - spiega la dirigente Concetta Franco - È una condizione molto comune alle scuole del centro storico, che soffre di una carenza di aule da almeno dieci anni». Secondo la ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina, le possibili soluzioni sono due: utilizzare spazi alternativi per le lezioni o scorporare le classi. Ma in molti temono che si opti per la didattica a distanza a rotazione.

Sulla prima ipotesi sono recentemente entrati in gioco i musei: il Ministero dei Beni culturali ha infatti emanato una circolare chiedendo ai vari enti una ricognizione sugli spazi. «Abbiamo fatto un censimento sugli spazi che potrebbero essere utilizzati per la didattica - spiega Daniele Ferrara, direttore del Polo Museale del Veneto - per quanto riguarda il centro storico di Venezia in tutti i nostri musei, da Ca' d'oro a Palazzo Grimani fino al Museo Archeologico, ci sono molti locali ampi e disponibili. Il Ministero dei Beni culturali riferirà il censimento al Miur che in seguito darà la disponibilità agli enti competenti». Sulla seconda ipotesi, lo scorporo delle classi, dirigenti, docenti e genitori, sono abbastanza dubbiosi, soprattutto per il fatto che l'Ufficio scolastico regionale sta procedendo in senso opposto accorpando le classi per ridurre l'organico e aumentare gli studenti. È successo al Liceo Marco Polo, e al Liceo Tommaseo. «I genitori del Tommaseo hanno consegnato una lettera in cui chiedevano, anche in vista della situazione di emergenza sanitaria, una deroga all'Ufficio scolastico, ma i dirigenti hanno risposto che non è possibile».

E mentre la Città metropolitana continua a ricevere segnalazioni sulla carenza degli spazi, alcuni istituti si sono già attrezzati con videocamere in ogni classe per una eventuale rotazione tra studenti che frequentano in presenza e studenti che frequentano a distanza. «Nel caso si dovesse procedere con la didattica online e per evitare di trovarci impreparati - dice Concetta Franco - nei prossimi giorni avvieremo un monitoraggio sulla situazione delle famiglie, tra disponibilità di dispositivi digitali e altro».

Alice Carlon

