DUE CATEGORIE

I genitori si dividono in due categorie: da una parte chi parla di isteria collettiva e crede che la chiusura delle scuole dei giorni scorsi sia stata una decisione affrettata e dall'altra, a larga maggioranza, chi ritiene che la precauzione non sia mai troppa e spera in un'altra settimana con le scuole chiuse. Tra tanti che attendono indicazioni, incasellando nonni, baby sitter e turni di lavoro, c'è chi prende posizione e si sfoga sui social, commentando ogni notizia e ogni aggiornamento. «Dopo 4 giorni non esistono più gli asintomatici? Nell'isteria collettiva hanno chiuso scuole e rischiato di mettere in crisi l'economia per un'influenza», il commento rappresentativo di una corrente di pensiero che sui social si scontra con la posizione più diffusa che è quella di tenere chiuse le scuole per un'altra settimana: «Riaprirle sarebbe rinnegare quanto finora detto e fatto per contenere il contagio. Se il virus ha 15 giorni di incubazione bisogna chiudere scuole, cinema e fermare attività sportive per 2 settimane» scrive un papà, Luca, nella pagina Facebook del Gazzettino, commentando l'ipotesi di riapertura al 2 marzo. I tre giorni sono serviti per comprendere se il virus si stava diffondendo o se era circoscritto. E c'è chi, con saggezza, prova a spiegarlo chiedendo agli altri genitori di avere pazienza, mentre in tanti ribattono ricordano che, al di là delle 5 ore in classe, il luogo veramente affollato è l'autobus. «Lavoro in una scuola dell'infanzia statale aggiunge Valeria -. I bambini vengono mandati a scuola in condizioni pietose. Pieni di Tachipirina e Nurofen con febbre, mal di orecchie, congiuntivite e molto peggio».

BIMBI MALATI A CASA

Il suo appello ai genitori e l'invito a tenere a casa i bambini ammalati trova molto consenso e sono in tanti, alle prese con la normale influenza, ad annunciare che comunque lunedì i loro figli staranno a casa. Nel frattempo nelle chat di classe è tutto un viavai di circolare e i telefoni dei dirigenti scolastici sono in fibrillazione. «Prima della chiusura annunciata domenica avevamo avuto un rimpallo di informazioni non sempre coerenti spiega la dirigente scolastica del comprensivo 1 di Spinea, Alessandra Artusi -. I genitori chiedono informazioni con insistenza e la nostra politica è di mettere nel sito solo notizie certe. Al momento sembra che lunedì riapriremo e tutti i segnali fanno intendere questo».

Mamme e papà devono comunque andare al lavoro e sperano di avere il tempo necessario per allertare i baby sitter o chiedere permessi. «L'altra ipotesi aggiunge dalla Cisl scuola di Venezia, Mariano Maretto è che per un paio di giorni riaprano le scuole ma senza i ragazzi. Per il momento la situazione è sotto controllo, per quanto possa esserlo in queste condizioni». «Negli istituti professionali aggiunge Giusy Signoretto, Cgil Scuola Venezia - hanno fatto andare a scuola il personale Ata per pulire gli istituti che lunedì saranno puliti e disinfettati». E oggi rientra in servizio tutto il personale AMES del Comune, 260 persone distribuite tra 27 asili nido e 18 scuole dell'infanzia che provvederanno alle pulizie, sistemazione e riordino per accogliere al meglio il rientro dei piccoli utenti, con particolare attenzione alla sanificazione degli ambienti. Altro tema che fa molto discutere è quello delle gite scolastiche: «I genitori mi stanno chiedendo cosa succederà con i viaggi di istruzione, se saranno rinviati o cancellati» spiega Monica Guaraldo, dirigente del Majorana di Mirano -. Per il momento l'ordinanza parla solo di sospensione fino al 15 marzo». Nel suo istituto erano tante le classi in partenza in questo inizio marzo. Saltano, tra i tanti, il viaggio di approfondimento sportivo in Sicilia e quello sugli aspetti linguistici a Siviglia.

Melody Fusaro

