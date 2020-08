SCUOLE PRONTE

VENEZIA Trascorrere più tempo possibile all'aria aperta rappresenta una delle principali linee guida diramate dal ministero della Pubblica istruzione in vista del rientro nelle scuole. In una situazione del genere diventa fondamentale disporre prima di tutto di spazi scoperti e possibilmente attrezzati, ordinati e accoglienti.

DUE MILIONI

In città (sia in terraferma che a Venezia e isole) le cose non vanno male, poiché quasi tutte le scuole dispongono di ampi spazi all'aperto e poi perché l'amministrazione comunale ha investito nel corso dell'estate ben due milioni per la riqualificazione di tutti questi spazi e la collocazione di nuovi giochi e attrezzature.

Due milioni equamente divisi tra terraferma e laguna, sulle 76 scuole su cui il Comune ha la competenza sugli immobili 34 a Venezia e 42 in terraferma.

Su mandato della Giunta, la Direzione progetti strategici ha avviato questo programma di riqualificazione che prevede la posa di nuove aree giochi, con i relativi dispositivi di sicurezza antitrauma e la rizollatura in erba degli spazi intorno alle istallazioni.

I cantieri sono partiti nelle scorse settimane e saranno tutti quanti conclusi entro l'inizio dell'anno scolastico.

55 ISTITUTI COMPLETATI

Ad oggi infatti sono stati già finiti interventi in 55 istituti e nei restanti 21 siamo in avanzato stato di esecuzione (mediamente al 70 per cento). Gli interventi prevedono una prima fase con l'istallazione dei giochi e un secondo momento con la posa dell'erba, che verrà sistemata da inizio settembre per consentire un migliore attecchimento, prevedendo condizioni climatiche favorevoli.

FREQUENZA PIÙ SICURA

«È un altro esempio dell'impegno che l'amministrazione comunale sta mettendo sulle scuole - spiega l'assessore alla pubblica Istruzione, Paolo Romor - per favorire il più possibile una frequenza sicura da parte degli alunni l'intervento sugli scoperti è fondamentale e tanti sono stati gli interventi che sono stati portati avanti nel corso dell'estate e consentiranno di cominciare l'anno scolastico in edifici perfettamente in ordine così come nei giardini annessi. Su questo sono state impiegate notevoli risorse, due milioni di euro con cui sono state sistemate tutte le aree esterne.

Al rientro - conclude l'assessore - ci sarà una piacevole sorpresa per moltissimi bambini. È stato scelto di sistemare i prati all'ultimo momento in quando ci si aspettano per la prossima settimana condizioni climatiche stagionali caratterizzate da meno caldo estremo in modo che il prato possa attecchire meglio».

Con aree a prato, vialetti e spazi giochi attrezzate secondo l'età degli alunni, con giostrine oppure giochi di diverso tipo, non resta che contare su un autunno mite, che consenta alle classi di passare molto tempo all'aperto, evitando così possibili esposizioni agli agenti patogeni dei quali è più facile la diffusione in luoghi chiusi e con un ricambio d'aria non ottimale come le aule.

Michele Fullin

