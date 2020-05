Lega Nord cittadina a fianco delle scuole paritarie della provincia. «Il Governo non sosterrà in modo adeguato le scuole paritarie che in questi momenti di crisi determinati dall'emergenza sanitaria, così come moltissime realtà commerciali e non, rischieranno di non riaprire segnando quindi una pagina triste per la nostra comunità bellunese. Come Lega Città di Belluno - sottolineiamo l'importanza delle scuole paritarie che in provincia rappresentano una importante funzione nel servizio scolastico infantile, elementare e medio rendendo quindi fondamentale il servizio offerto alle famiglie bellunesi». «La prospettiva di una mancata riapertura a settembre infatti - continuano dalla Lega - non potrebbe delinearsi più drammatica se pensiamo che gli alluni dovranno esseri assorbiti nel sistema statale, anch'esso fortemente penalizzato dall'attuale crisi sanitaria dettata dal Covid-19. Il decreto-legge rilancio non contiene infatti misure, se non marginali, a favore degli allievi e delle famiglie che scelgono la scuola paritaria, né tantomeno a favore delle scuole medesime. A fronte di queste notizie l'unica luce positiva è l'ulteriore stanziamento di 4.5 milioni di euro da parte della giunta regionale del Veneto, una integrazione rispetto ai già 31 milioni di euro di risorse proprie stanziati per il 2020 per scuole paritarie e servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni. A questi dovrebbero inoltre aggiungersi altri fondi regionali così come emerso da un incontro promosso dalla nostra sezione tra il senatore Paolo Saviane, l'onorevole Angela Colmellere e il consigliere regionale Franco Gidoni con i rappresentanti provinciali delle scuole paritarie bellunesi tenutosi nei giorni scorsi».

