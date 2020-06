IL TAVOLO

TREVISO La fase 2 nella Marca ha tante incognite, troppi dubbi da dissipare e difficoltà da affrontare in tempi brevi. Ieri mattina, in videoconferenza, il prefetto Maria Rosaria Laganà ha incontrati i presidenti delle tre conferenze dei sindaci dell'Usl, il presidente delle Camera di Commercio Mario Pozza e il sindaco Mario Conte nelle vesti di presidente dell'Anci. Obiettivo dell'incontro: valutare le condizioni della Marca a un mese dalla prima riapertura dopo il lockdown. E il primo esame ha portato a galla diverse criticità: l'incognita scuola, la crisi economica di tante aziende e del settore ristorazione, le difficoltà dei comuni che stanno dando fondo alle riserve per aiutare famiglie e imprese ma che, allo stesso tempo, di riserve da cui attingere ne hanno sempre meno. E la richiesta è stata unanime: servono più aiuti da parte dello Stato. Meglio se economici.

L'ESAME

«Questo incontro - spiega il prefetto Laganà - è stato utile per capire a che punto siamo. La situazione non è drammatica, ma indubbiamente ci sono molti bisogni cui provvedere. Abbiamo fatto un esame utile anche per far capire a livello centrale cosa serve nei territori». Il prefetto ritorna sulla questione scuola: «I sindaci presenti, che rappresentavano tutti i loro colleghi - continua - hanno manifestato le preoccupazioni delle famiglie. Non è ancora stato chiarito come si tornerà a scuola. Il Miur ha annunciato delle linee guida su come allestire le scuole, come garantire le misure di sicurezza e come organizzare le lezioni. I sindaci hanno fatto notare che però ancora non si vede niente, che l'incertezza cresce e che settembre, ormai, arriva dopodomani». E poi il capitolo centri estivi: «Il problema - ha spiegato Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave e presidente della conferenza dei sindaci dell'ex Usl 9 - è molto sentito dalle famiglie. I costi dei centri estivi sono elevati, per qualcuno addirittura proibitivi, per via di tutti gli accorgimenti da adottare. E il Governo aveva detto che ci sarebbero stati degli aiuti, ci aspettiamo che qualcosa arrivi. Non è una questione di poco conto: qui stiamo parlando di organizzazione familiare e di gestione dei figli per famiglie che, in molti casi, non hanno avuto nessuna entrata, o entrate ridotte, per mesi. L'Usl, dal canto suo, ha fatto tanto con i corsi di formazione. Ma adesso ci aspettiamo anche altro».

IN DIFFICOLTÀ

Altro segnali per nulla incoraggianti sono arrivati dal mondo dell'economia. Il prefetto ha preso nota del quadro fatto dal presidente Pozza: «Anche se c'è stata la riapertura - ha osservato - i locali come bar, ristoranti e pizzerie non si stanno riempiendo, la gente ha ancora timore. E questo vuol dire meno clienti, grandi difficoltà. Molto dipende dalla situazione economica, tanto però anche dalle misure di sicurezza ancora in vigore che non invogliano ad andare in pizzeria o al ristorante. Nonostante la possibilità di ampliare i plateatici, le piazze sono ancora mezze vuote. E poi ci sono i problemi di quelle aziende che hanno lavorato durante il lockdown e adesso si ritrovano con i magazzini pieni, ma con il mercato ancora per molti aspetti bloccato. Al prefetto non abbiamo chiesto niente, abbiamo solo voluto tratteggiare il momento che stiamo vivendo, dove non tutte le aziende sono riuscite a ripartire con tutte le problematiche conseguenti a cominciare dal lavoro». La questione delle aziende è stata ascoltata con particolare attenzione dal prefetto: «È un aspetto da valutare, legato anche alla cassa integrazione - sottolinea Laganà - l'Inps, presente alla riunione, ha evidenziato come tutti gli ammortizzatori sociali siano stati erogati in tempi celeri e i numeri anche importanti. E questo da un lato è un bene, dall'altro invece sottolinea il difficile periodo che stiamo vivendo». E dopo aver preso nota del quadro esistente, il prefetto ha già puntato lo sguardo verso il prossimo appuntamento: «Ho già in programma un incontro con l'Abi per capire la situazione del credito. Parliamo di un aspetto importante del problema, ovvero la facilità con cui le aziende riescono ad avere accesso ai finanziamenti annunciati dal Governo. Qualche banche, ci risulta, è però ancora troppo rigida».

Paolo Calia

