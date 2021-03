SCUOLE E COVID

VENEZIA Da una parte il nuovo picco di contagi, mai così alto negli ultimi giorni. Dall'altra il mondo della scuola, che si difende bene e non cede il passo al nuovo proliferare del virus. La situazione più allarmante è sicuramente il delta dei nuovi positivi: secondo azienda zero, infatti, nella giornata di ieri altri 323 casi (su un totale, ora, nel Veneziano, di 4.650) e quattro decessi (1.719 i morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

In questo momento, sul territorio dell'Ulss 3 (Venezia, Chioggia, Miranese e Riviera) ci sono 50 classi scolastiche interessate dal contagio con almeno un positivo. E, per lo più, c'è solo quello visto che i positivi in 50 classi sono 47 studenti e 11 tra docenti e non docenti. Solo quattro sono i focolai individuati, in cui ci sono contemporaneamente almeno due positivi al coronavirus. In quarantena, a causa dei contatti, ci sono 296 alunni e 27 tra docenti e non docenti.

Su queste 50 classi, i casi di positività rilevata sono 15 per la scuola dell'infanzia, 13 nella primaria, 6 nella secondaria di primo grado (medie) e 16 nella secondaria di secondo grado (superiori). L'incidenza tra i più grandi conta di più, visto che si pratica anche la didattica a distanza e quindi i contagi sulle persone effettivamente a contatto risulterebbero maggiori.

Questi e molti altri dati arrivano da una ricerca compiuta dall'Ulss 3 e presentata ieri dal nuovo direttore generale, Edgardo Contato e dal direttore del Dipartimento di prevenzione, Luca Sbrogiò.

SCUOLE PASSIVE

Questi e altri dati fanno pensare al fatto che almeno sul territorio di competenza le scuole subiscono la pandemia ma non ne sono il motore, come invece accade da altre parti. In questo momento in cui la curva dei contagi comincia ad alzarsi, tanto da indurre il Ministero della Salute a una nuova stretta (Veneto arancione da lunedì) la situazione nelle scuole sembra essere ancora sotto controllo e grazie alle continue prescrizioni per aumentare la sicurezza, nei primi giorni di questa settimana ci sono state 13 classi dove il virus è stato rilevato in almeno un soggetto. Nella settimana precedente erano 36.

C'è comunque preoccupazione, visto che la variante inglese - molto più contagiosa della versione originaria - a livello nazionale è rilevata nel 60 per cento almeno dei contagiati.

LA SITUAZIONE

«Abbiamo programmato per questo - spiega Sbrogiò - un gran numero di tamponi, 788 tra gli alunni e 58 tra i docenti delle classi in cui è stata rilevata la presenza del virus. Tamponi che saranno fatti in pochissimo tempo. Rispetto a una situazione in calo ora si è stabili e moderatamente in crescita. È giunto quindi il momento di recuperare le misure sanitarie di buon senso, come la mascherina, il distanziamento e la pulizia delle mani. Il dato al momento positivo è che nell'87 per cento dei casi in cui è stato trovato un soggetto positivo, non ce ne sono altri. Quindi, ci si contagia poco nel contesto scolastico, per cui il rischio si concentra per lo più fuori dalle scuole o in famiglia. Questo perché a scuola - prosegue - ci sono regole precise che tutti rispettano, un po' come nel contesto lavorativo. Fuori, però, c'è un mondo che gira e lì bisogna stare attenti».

I CASI PIÙ RECENTI

Sulle 12 classi dell'ultima settimana in cui è stato rilevato un almeno positivo, 4 sono a Venezia (in scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori), 2 a Marghera, tra Miranese e Riviera una primaria e tre secondarie, una a Chioggia e una a Cona. Per quanto riguarda la variante inglese, questa è stata rilevata con certezza a Malcontenta, dove sono stati registrati 8 casi. Poi c'è stato un caso rilevato a Cona dove è scattata la quarantena per tutta la classe e a Marcon dove risulta che il virus ha girato, senza al momento conseguenze. Sul fronte scuola sta per partire un progetto che consiste nel verificare se una scuola è in grado di auto somministrarsi i test rapidi: l'istituto scelto è la media Ungaretti di Spinea, per le classi terze che ripeteranno i test ogni 15 giorni.

OSPEDALE CIVILE

Ieri è stata anche l'occasione per il nuovo Dg Contato di muovere i primi passi all'ospedale Civile. Ed è rimasto entusiasta del connubio di storia, arte, modernità delle strutture ed efficienza. Accolto dal direttore ospedaliero Fabio Graceffa e da oltre 30 primari, Contato ha visitato gran parte dei padiglioni che compongono l'ospedale, poi si è presentato ai dirigenti delle unità operative: «Voi siete la vetrina della sanità, non solo di questa città, ma di tutto il Veneto e di tutta l'Italia, sul mondo. Io vorrei stare al vostro fianco per fare questo: l'impegno mio sarà dare a questa città e a questo ospedale il giusto riscontro».

Michele Fullin

