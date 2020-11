Le città si possono muovere se il Governo ha un'idea di quando poter riaprire le scuole ha detto il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro alla ministra della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, incerta se riaprirle prima o dopo Natale. Alla presenza dei dieci sindaci delle più importanti città italiane, ieri Brugnaro ha annunciato che Venezia metropolitana è pronta ma serve un milione di euro al mese per il trasporto in sicurezza degli studenti delle superiori comprensivo anche dello sforzo per mantenere il distanziamento alle fermate, utilizzando pure guardie giurate. «Se dite di aver intenzione di far ripartire le scuole, significa che avete in mente una data - ha aggiunto Brugnaro - e nel caso vi prego di comunicarcela per tempo perché un servizio del genere non si fa partire da un giorno all'altro. E poi, bisogna che il Ministero alla Pubblica istruzione chieda a Gualtieri (ministro dell'Economia e Finanze) di trovare i soldi necessari». Il sindaco ha colto l'occasione per segnalare alla ministra una situazione su cui gradirebbe esistesse un coordinamento: «So che alcuni insegnanti delle medie e delle elementari fanno lezione con le finestre aperte forse d'accordo con i presidi, forse senza ma da noi al nord fa freddo».

