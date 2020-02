IGIENE PUBBLICA

Nessun ordine è calato dall'alto sulla testa dei dirigenti scolastici veneziani e non è scattata all'unisono una chiamata a una sanificazione straordinaria delle scuole in vista della riapertura. In risposta agli allarmismi c'è chi fa notare che i prodotti utilizzati quotidianamente dal personale Ata per pulire le classi e gli spazi comuni hanno esattamente l'effetto di disinfettare ed è quindi stato già fatto venerdì o sabato dopo l'ultima campanella prima del caos Coronavirus. E che una pulizia più profonda sarà richiesta, con molta probabilità, lunedì prima dell'apertura delle scuole ma questo non tranquillizza tanti genitori che, terrorizzati dal virus, stanno chiedendo di vedere personale specializzato entrare nelle classi con tute bianche e mascherine per far sedere i loro figli su sedie e banchi sterilizzati.

CLORO E ALCOL

Il Comune di Venezia ha disposto per le scuole che gestisce (27 nidi e 18 scuole d'infanzia) una pulizia supplementare. «Sono state avviate dalle 7 le operazioni di sanificazione e pulizia negli asili e nelle scuole dell'infanzia di Venezia, in previsione della loro riapertura per lunedì prossimo», ha fatto sapere ieri il sindaco Luigi Brugnaro. Per queste operazioni sono rientrati in servizio 260 dipendenti della società municipalizzata Ames. «Abbiamo disposto una pulizia supplementare oggi, nelle scuole chiuse - specifica l'assessore Paolo Romor -, utilizzando i prodotti che ci sono stati prescritti, a base di cloro e alcool. Prodotti che peraltro sono i medesimi utilizzati in via continuativa tutti i giorni, e dunque anche venerdì scorso alla chiusura degli istituti». Sia Ames che Comune hanno fornito mascherine, distribuendole nelle 45 scuole comunali. «Chiunque ne abbia bisogno le può utilizzare - aggiunge l'assessore -, anche nel caso in cui ci sia da assistere o soccorrere una persona che presenti sintomi sospetti. Stiamo seguendo le indicazioni ministeriali».

IN AUTONOMIA

Per quanto riguarda le scuole statali, dalle elementari alle superiori, fino a ieri la situazione era variegata. Nel tardo pomeriggio alcuni dirigenti si confrontavano tra loro, facendo notare che a Treviso era arrivata un'indicazione dell'Azienda sanitaria che commissionava a tutti una sanificazione che è immediatamente scattata. In attesa di indicazioni anche da Venezia qualcuno ha predisposto le pulizie in autonomia, richiamando il proprio personale, come nel caso di alcuni istituti superiori professionali che hanno laboratori e apparecchiature particolari. La Città metropolitana non ha il compito di gestione della pulizia delle scuole statali, sulle quali la competenza è del Ministero, ma ieri ha fatto inserire l'Algarotti di Venezia tra le tappe di Veritas che ha fatto una pulizia straordinaria con la disinfezione degli esterni dell'edificio. Nel frattempo i genitori si scatenano. Se già sulla riapertura erano divisi, tra chi non avrebbe chiuso le scuole nemmeno nei giorni scorsi e chi invece vorrebbe tenere i figli a casa per un'altra settimana, i social sono di nuovo teatro di infinite discussioni e confronti tra una scuola e l'altra. Una zia di Mestre, sulla pagina del Gazzettino, fa sapere che la preside della scuola dei suoi nipoti ha chiesto a tutti i genitori di mandare i figli a scuola con l'Amuchina. Altre mamme e papà raccontano che una dirigente del Miranese ha invece fatto sapere di aver fatto personalmente scorta per tutte le classi dell'istituto primario. I sindacati si mantengono in stato di allerta dopo che alcuni istituti scolastici veneti (soprattutto privati ma anche pubblici) hanno richiamato a scuola il personale per sanificare i locali.

Melody Fusaro

