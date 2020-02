L'ISTRUZIONE

BELLUNO Piattaforme digitali, appunti sul registro elettronico, videolezioni In attesa di un decreto ministeriale il cui arrivo è atteso per oggi, anche le scuole bellunesi si stanno organizzando per essere pronte nell'eventualità di una sospensione prolungata delle lezioni. Una preoccupazione che riguarda soprattutto l'aspetto didattico. E le indiscrezioni che arrivano da Roma, dicono che sarà lo stesso Ministro a suggerire di attivare modalità di didattica a distanza. Fatto salvo che di fronte alla perdita di ulteriori giorni di scuola, spetterà sempre al Ministero dare indicazioni valide per tutti, le questioni sul tappeto sono due.

Da una parte vi è, appunto, la soglia delle assenze dalle lezioni che ogni studente può accumulare e che non devono superare lo sbarramento del 25%; diversamente, se non nel caso di gravi e documentate patologie, essi non possono nemmeno essere scrutinati. Ma poi vi è la questione legata ai giorni effettivi di lezione che ogni scuola è tenuta a garantire. Il limite è di 200 ed all'inizio di ogni anno ciascun Istituto fa attenzione di scendere sotto tale numero nell'organizzare il proprio calendario. Per il momento i giorni andati in fumo sono solo tre: giovedì, venerdì e sabato, visto che per i primi tre giorni di questa settimana, nel Veneto, la chiusura era già prevista per le cosiddette vacanze di Carnevale. Ma se la chiusura delle scuole e la sospensione delle lezioni dovessero protrarsi, l'intero sistema entrerebbe in crisi, anche perché nella nostra provincia già ad ottobre le scuole sono rimaste chiuse per emergenza maltempo. Ma questo, si diceva, sarà un problema affrontato a livello centrale.

In queste ore invece le singole scuole si stanno organizzando per evitare che ad essere penalizzata non sia l'attività didattica. Soprattutto, per le scuole superiori, quella delle classi quinte che fra meno di quattro mesi affronteranno gli Esami di Stato. «Con i mezzi telematici a disposizione dice la dirigente dcolastica del Renier, Violetta Anesin che conferma anche come in questi giorni non si sia mai interrotto il confronto con i colleghi - in questi giorni organizzerò un incontro virtuale con i collaboratori che fanno parte dello staff e con l'animatore digitale dell'Istituto. La questione c'è, l'abbiamo presente e la affronteremo. Vedremo come fare, ma il registro elettronico che abbiamo adottato prevede che per ciascuna classe, ogni insegnante possa prevedere e dare indicazioni precise. Anche inserire del materiale. Oppure fare delle breve lezioni video e inviarle. Decideremo nei prossimi giorni come muoverci». Pronto a valutare ogni ipotesi è anche Andrea Pozzobon, Dirigente del Galilei-Tiziano: «Ogni decisione è per il momento prematura dice e per domani (ndr, oggi) siamo in attesa di indicazioni dal Governo. Ma sono in contatto con altri Dirigenti e penseremo a qualche soluzione». Anche all'Istituto Calvi qualcosa bolle in pentola: «Oltre alla questione del numero minimo di giorni di scuola spiega la dirigente Renata Dal Farra abbiamo presente il problema che troppi giorni senza attività e studio possono essere controproduttivi per gli studenti che, soprattutto tenendo conto degli Esami che interesseranno le classi quinte, vanno allenati. Soluzioni possibili? Pensare a videolezioni? Qui nel nostro Istituto abbiamo alcune webcam, ma non sono in numero sufficienti per tutti né posso pensare di fare venire gli insegnanti a scuola».

Nella bozza che per ora sta girando e che dovrebbe essere perfezionata nella giornata di oggi, si parla sia delle deroghe per il numero dei giorni di scuola, sia per il monte ore non raggiunto per quanto riguarda i Pcto, cioè l'ex alternanza scuola lavoro. E si legge: Al fine di limitare lo spostamento delle persone, Dirigenti Scolastici organizzano in modalità telematica per tutti gli organi collegiali e per altre necessità degli Istituti.

