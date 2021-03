LA PRESIDE

BELLUNO «Avrei preferito una chiusura più mirata e chirurgica, lì dove il numero dei contagi è davvero preoccupante. Per cui non trovo nemmeno giusta questa chiusura. Sono dispiaciutissima». Non si dà pace Bruna Codogno, Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Tina Merlin, del capoluogo. Dopo l'annuncio della didattica a distanza anticipata per il distretto di Belluno. «Nel fine settimana vaccinano tutti i docenti ed il personale della scuola. E chiudono le scuole». La Dirigente Codogno argomenta: «Sono dispiaciutissima anche perché non ho classi in quarantena. I contagi sono in altre zone della provincia. Così è proprio butto». Almeno questa volta l'annuncio è arrivato con 48 ore di anticipo (poche ore dopo il governo ha messo tutto il Veneto in Zona Rossa). «È un lasso di tempo che la legge ha imposto per permettere alle famiglie, soprattutto degli alunni più piccoli, di organizzarsi. Ed anche la scuola ne ha bisogno».

Qual è il lavoro fatto prima della chiusura?

«Mi sono confrontata con gli insegnanti delle classi seconda e terza meda coinvolte dall'ordinanza. Decidendo cosa garantire in presenza, per esempio per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i Dsa e per i disabili, e cosa non sia proprio possibile fare. Penso che in una classe dove ci siano due disabili, magari cumulando le ore degli insegnanti coinvolti, sarà possibile anche aumentare le ore in presenza. Poi c'è la questione dei laboratori: credo che potremo mantenere quello per le certificazioni della patente europea del computer, con lezioni pomeridiane. Poi qui abbiamo attivato l'attività di supporto compiti: non sarà più possibile farlo in presenza, ma sulla piattaforma digitale. Vedremo cosa potremo fare...».

Cosa dicono gli insegnanti?

«Non vorrebbero in nessun modo rimanere a casa. Tutti quelli che ho sentito finora sono a loro volta dispiaciutissimi. Perché? Perché la didattica a distanza non ha la stessa efficacia della didattica in presenza, perché perdono la relazione con i ragazzi, perché ci sembra ingiusto dal momento che nel nostro Istituto non c'è alcuna classe in quarantena».

E come si affronta questo ulteriore cambio di prospettiva?

«Stiamo rispolverando i programmi utilizzati lo scorso anno, le applicazioni, le piattaforme, i software. Spero che la chiusura duri il meno possibile».

Sono circa 240, distribuiti in 11 classi, i ragazzi dell'Ic Merlin che da venerdì sono a casa e seguono le lezioni dal proprio computer. Cosa dicono?

«Alla lunga mancherà anche a loro la scuola».

Ha sentito anche i genitori? «Nemmeno loro sono contenti. Si rendono conto che il problema non riguarda solo gli apprendimenti, ma la socialità, la collaborazione: queste sono cose che non si recuperano più. È una cosa che mi preoccupa».

