Scuole antisismiche investimenti milionari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOTREVISO Per il liceo Veronese di Montebelluna e il liceo Flaminio di Vittorio Veneto la strada della ristrutturazione è tracciata. Ma questo non è che l'inizio. La Provincia si prepara ad aprire cantieri in molte scuole superiori. La priorità è renderle antisismiche. Un obiettivo sempre più importante anche alla luce del terremoto di lunedì notte di magnitudo 4,6 con epicentro vicino a Ravenna avvertito in tutta la Marca. Il Sant'Artemio ha a disposizione 11,4 milioni. Sono i soldi stanziati due anni fa dal ministero...