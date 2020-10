TOUR DE FORCE

MESTRE Due giorni per rivedere i calendari e organizzare la quota di didattica a distanza. L'ordinanza di Zaia di ieri, arrivata mentre i dirigenti scolastici veneziani erano riuniti in assemblea, lo conferma: da domani, per ogni lezione svolta a scuola, tre dovranno essere da casa. E tra i presidi, che sono al lavoro con i loro collaboratori, prende piede la consapevolezza che il 100% di didattica a distanza di marzo era forse più facile da organizzare.

PROBLEMI DI LINEA

«Il 25% di lezioni in presenza significa che i docenti dovranno lavorare un'ora in classe e un'ora a distanza. Dovranno quindi utilizzare la rete scolastica che non siamo certi sia in grado di sostenere il carico di tutte queste classi» spiega Michela Michieletto, dirigente dei licei Bruno e Franchetti di Mestre che su questo tema trova d'accordo quasi tutti i presidi veneziani. «L'organizzazione dei turni non è un problema e siamo già pronti - aggiunge - Ma ci auguriamo che la rete possa reggere». Nell'ordinanza regionale si specifica che la priorità, nella presenza a scuola, va data alle classi prime. Gli studenti con disabilità hanno le postazioni garantite in presenza. «Le indicazioni a livello regionale e dell'ufficio scolastico ci consentono di uniformare le decisioni, anche se ogni scuola deve tenere conto del suo contesto - aggiunge Aurora Zanon, dirigente del liceo Morin della Gazzera - A marzo la didattica a distanza funzionava, ora però, con docenti che insegnano anche in 9 classi diverse, il rischio che la connessione non regga è reale. Sono poche le scuole che hanno la fibra».

IL NODO DEGLI ORARI

L'ordinanza non fa per ora riferimento allo slittamento dell'orario scolastico alle 9. Una misura che, secondo molti docenti, va bene per le grandi città nelle quali esiste il servizio di metropolitana e non in città come Mestre nelle quali gli studenti si muovono con il servizio scolastico e le corse di linea e sono costretti comunque ad arrivare presto. Allo Stefanini di Mestre, che sta già sperimentando ingressi scaglionati alle 8 e alle 9, questo problema era stato appena risolto: «Avevamo trovato un accordo con Actv per potenziare le corse in arrivo alle 9» commenta la dirigente Mirella Topazio. Ora però i ragazzi tornano a casa: «Non credo sia stata una decisione presa a cuor leggero. Io, per quanto visto finora in termini di contagi, posso dire che la scuola stava reggendo ma possiamo solo affidarci agli esperti. Certo, l'organizzazione su 75-25% è complessa e non è una cosa che si modifica in 5 minuti, ma ci adegueremo». Lavori in corso anche all'Itis Zuccante: «Riorganizzeremo il calendario delle lezioni tenendo conto che non meno del 75% sarà a distanza - conferma la nota del dirigente Marco Macciantelli - Contiamo di rendere pubblico l'orario previsto per mercoledì 28 non appena sarà possibile, al più tardi entro la tarda mattina di domani martedì 27 ottobre». Resta poi il dubbio sull'interpretazione: le percentuali riguardano gli alunni, le classi o le lezioni? Al Majorana Corner di Mirano il 75% viene calcolato sulle classi: «Poiché però le classi hanno consistenze differenti, mettiamo in turno le classi in modo tale da avere a scuola circa 360 studenti al giorno. Quindi calcoliamo la percentuale sulle classi con un occhio alla consistenza numerica complessiva» spiega la dirigente Monica Parolari. Per l'istituto miranese la Dad alternata è già in corso e non è un problema: «Noi avevamo già la didattica integrata. Quest'estate, con i fondi, ho migliorato la connessione e ora stiamo passando a un contratto per potenziare ulteriormente la rete. Certo, questo sistema non è di facile gestione ma vale comunque la pena preservare quel 25% e mantenere la scuola aperta, per dare garanzie anche agli studenti con disabilità». (m.fus.)

