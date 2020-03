AIUTO ALLE FAMIGLIE

PONTE NELLE ALPI Il consiglio direttivo del Associazione calcio Ponte nelle Alpi ha deliberato di restituire alle famiglie dei tesserati del settore giovanile la parte di quota relativa al periodo di inattività forzata causato dalla pandemia del Covid19. Ad annunciarlo, con un messaggio è stato il presidente Enrico Collarin. Quasi certamente la stagione agonistica del settore giovanile è conclusa anzitempo, vista anche la missiva della federazione dei medici sportivi con cui si suggerisce agli organi preposti di sospendere l'attività promozionale almeno fino a 30 giugno. Alla luce di queste considerazioni e visto che sono stati svolti solo due terzi della stagione regolare, il Ponte nelle Alpi ha deciso di restituire ai genitori un terzo della quota versata. «E' un piccolo gesto - afferma Collarin - per dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie dei nostri tesserati in questo momento così particolare della nostra vita. Per noi è un impegno importante perché per le società i costi continuano esserci nonostante l'inattività, però pensiamo che in questi momenti si debba essere squadra e cercare di essere vicini ai nostri giovani calciatori». «Crediamo - conclude Collarin - che tutti debbano dare il buon esempio e fare la loro parte. Come calcio Ponte abbiamo recepito puntualmente tutte le direttive che ci venivano impartite dagli organi superiori; abbiamo partecipato assieme ad altri 8 club alla richiesta di sospensione di tutti i campionati ben prima delle disposizioni governative; ora restituiamo quasi dieci mila euro ai nostri concittadini».

A BORGO VALBELLUNA

«In seguito alla sospensione delle attività didattiche la Giunta di Borgo Valbelluna - spiega l'amministrazione - ha stabilito di rimodulare per i mesi di effettiva utenza la tariffa del trasporto scolastico, dispensando quindi le famiglie dal pagamento il periodo non fruito. Per quanto riguarda le scuole pubbliche dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, l'Amministrazione esenterà le famiglie dal pagamento, anche per la quota fissa, per il periodo di chiusura dei servizi». La delibera di giunta stabilisce anche che qualora le famiglie avessero già pagato anticipatamente i servizi potranno contare su un conguaglio per l'anno successivo dove possibile, o in alternativa verrà studiata una forma di restituzione del denaro. «In questo momento di difficoltà - prosegue l'amministrazione - è necessario venire incontro alle necessità dei cittadini, capendo le difficoltà a cui sono venute incontro le tante famiglie e ringraziandole per il sacrificio subito nella riorganizzazione della gestione famigliare».

