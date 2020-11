SCUOLA

VENEZIA Per colpa della pandemia rischia di perdere l'occasione di vedere stabilizzata la sua posizione di insegnante, con il risultato di restare ancora per anni in una posizione di precarietà. E con molte probabilità sono molti gli insegnanti che a causa del Covid 19 si trovano nelle stesse condizioni. È per questo che il professor Andrea Vianello, 56 anni, del Lido di Venezia, ha deciso di rendere pubblica la sua storia nella speranza che al ministero dell'Istruzione si rendano conto che, in un momento eccezionale, servono soluzioni che tengano conto della particolarità della situazione.

Il docente, che dal 2012 ha ripreso ad insegnare matematica in un istituto superiore veneziano, dopo aver svolto per un periodo una diversa attività lavorativa, ha pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook una lettera aperta al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina: «È un modo per esprimere il mio sconforto, sperando che raccontare la mia storia possa servire per trovare una soluzione e soprattutto per evitare ad altri quello che sta succedendo a me».

QUARANTENA FIDUCIARIA

Il professore di trova in quarantena fiduciaria da martedì scorso, a causa di una positività al Covid riscontrata all'interno della sua famiglia, e non si potrà muovere di casa fino a venerdì prossimo, data in cui è fissato l'appuntamento per il tampone che dovrà verificare la sua condizione. Di conseguenza, domani non si potrà recare a Verona per partecipare al concorso dal quale dipende il suo futuro lavorativo. «Questa mattina ho scritto all'Ufficio scolastico, chiedendo di sospendere la prova d'esame o comunque di organizzarne di suppletive. Non è gusto che io debba perdere questa occasione: attualmente sono di ruolo con riserva, che dipende da abilitazione e questo concorso avrebbe stabilizzato la mia situazione - spiega il docente - La quarantena fiduciaria viene ordinata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e non si può trasgredire a meno di non voler essere accusati del reato di epidemia colposa».

Nella stessa situazione del professor Vianello si trovano numerosi altri docenti, in tutta Italia.

LUNGHI SPOSTAMENTI

Le prove d'esame si stanno svolgendo in varie sedi e con date diverse a secondo della classe di concorso. In alcuni casi i docenti sono costretti a lunghi spostamenti, anche fuori regione, per poter partecipare.

«Gentile Ministra Azzolina - ha scritto su Facebook il professor Vianello - in questi giorni di gravissima e straordinaria emergenza pandemica Lei ha deciso, per me in modo irrazionale, di continuare la procedura concorsuale per l'immissione in ruolo dei docenti. Questa sua decisione contrasta con il buon senso e la diligenza massima; contrasta altresì con le indicazioni del DPCM promulgato dal Suo Governo; contrasta con i pareri di tutti gli esperti di limitare gli spostamenti e i contatti, ove non necessari - contesta il docente - Nel momento in cui si chiede all'intero Paese di produrre uno sforzo che rischia di mettere in ginocchio le famiglie e l'economia italiana, si obbligano i docenti a spostarsi fuori provincia per andare a sostenere le prove concorsuali. Facendo correre loro grandi rischi e sottraendo alla scuola risorse umane, ancor più indispensabili in questo periodo di emergenza (...) La soluzione, da prendere con la diligenza della buona madre di famiglia, è quella di sospendere il Concorso. Oppure di prevedere le prove suppletive per tutti quei docenti che sono impossibilitati a partecipare».

Gianluca Amadori

