Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAVENEZIA Dalla settimana dopo Pasqua lezioni in presenza per scuole d'infanzia e primarie e per le prime classi delle medie. Una notizia accolta con un sospiro di sollievo da alcuni e con delusione da altri: «Gli studenti delle superiori devono avere lo stesso diritto alle lezioni in presenza commenta una delle organizzatrici del Comitato Scuole Aperte Venezia Purtroppo a livello nazionale sono stati posti dei paletti che legano le...