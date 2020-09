SCUOLA

VENEZIA Ad analizzarli nel profondo, sono i numeri migliori di tutto il Veneto. A ormai tre settimane dall'inizio della scuola - intervallata dalla parentesi della tornata elettorale - il resoconto di casi e quarantene nella galassia della scuola Veneziana, lo porge la Regione Veneto. Unendo i numeri delle due Ulss, la Serenissima e la Veneto Orientale, ci sono 21 scuole con almeno un caso (16 nell'Ulss 3, 15 nell'Ulss 4), 82 studenti di ogni genere di scuola in quarantena preventiva (qui il rapporto si inverte: 11 nell'Ulss 3 e 71 nell'Ulss 4) e 14 dipendenti in isolamento: 3 nell'Ulss 3 e 11 nel Veneto Orientale. Numeri, quindi, bassi se tarati sul corpo docenti e sugli studenti. Ma i casi continuano a emergere.

TUTTI A CASA

Il messaggio è arrivato sugli smartphone di prima mattina, quando i genitori stavano controllando che negli zaini dei propri figli ci fossero tutti i libri e quaderni. Vi invitiamo a tenerli a casa per un caso di positività al Covid, recitava più o meno l'sms inviato dalla direzione del liceo Giordano Bruno di Mestre. Destinatari: tutti gli alunni (e quindi le famiglie) di una classe del primo anno. Una studentessa, infatti, sottoposta a tampone alla fine della scorsa settimana, è risultata positiva al virus. La ragazza sta bene, ma come sempre scatta la profilassi anche se, in questo caso, emergono alcuni punti di caduta nell'organizzazione. La giovane, di famiglia straniera, era infatti rientrata a scuola lunedì scorso dopo alcuni giorni di assenza. Entrata in classe, le sarebbe stata chiesta l'autodichiarazione che tutte le famiglie devono firmare per i casi non sospetti. La ragazza non l'aveva, e nemmeno il certificato medico, così è stata portata in men che non si dica nell'aula-Covid, cioé lo spazio previsto in ogni scuola per i casi sospetti. La famiglia straniera (che ha altri due figli in scuole diverse) non sarebbe stata a conoscenza della necessità di fare il tampone e di stare in isolamento. Così, solo a fine settimana, è arrivato il responso positivo del test, tanto che la ragazzina (con un'innocenza che fa commuovere) aveva postato sabato sera il risultato nella chat di classe di Whatsapp. I compagni erano dunque in qualche modo avvisati, e ieri mattina è arrivata la conferma ufficiale della scuola con l'invito a presentarsi oggi - alunni e genitori - al distretto Ulss di Favaro per sottoporsi tutti al tampone. Ma il provvedimento potrebbe essere anche esteso ad un'altra classe del Giordano Bruno in quanto, sempre la scorsa settimana, la sfortuna ha voluto che una alunna della prima potenzialmente contagiata dalla ragazzina è stata trasferita nell'altra prima. Insomma, il rischio di una reazione a catena è dietro l'angolo, senza contare poi le classi dei due fratellini della giovane.

A VENEZIA

E ieri mattina anche una classe al liceo Benedetti-Tommaseo è stata messa in quarantena per un caso di positività al coronavirus. Nello specifico il caso si è registrato in una delle classi del Tommaseo, il liceo linguistico e delle scienze umane. Oltre alla classe, anche quattro professori sono stati messi in quarantena perché contatti del positivo: si tratta che hanno tenuto lezione in classe negli ultimi giorni della scorsa settimana. La procedura prevede il tampone per tutti gli studenti e i docenti ora in quarantena e poi, con i referti in mano, si valuterà il ritorno delle classi nell'istituto. Una scuola, il Benedetti-Tommaseo, che ha già pagato un conto altissimo al virus con la morte legata al Covid del preside del liceo veneziano, Davide Frisoli, 59 anni, preside, oltre che del Benedetti-Tommaseo, anche del Bruno-Franchetti di Mestre, deceduto ad aprile. Il professor Frisoli era stato ricoverato da alcune settimane proprio per il contagio del virus e la sua situazione era precipitata per alcune ore.

Nicola Munaro

Fulvio Fenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA