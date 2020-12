IL CASO

VENEZIA Una petizione contro l'obbligo di indossare la mascherina sui banchi di scuola. In pochi giorni hanno raccolto oltre 1.400 firme i genitori di bambini che frequentano le scuole medie ed elementari di Venezia, Chioggia e di altre scuole della provincia che si sono adeguate alle indicazioni dell'Ufficio Scolastico regionale del servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 3 che impongono l'uso della mascherina in classe ai bimbi sopra i sei anni anche se durante le lezioni rimangono seduti al banco e distanziati l'un l'altro. Una decisione che ha indotto i genitori, coadiuvati da un avvocato veneziano, a scrivere direttamente al Presidente del Consiglio, al Ministro della salute e ad altri organismi istituzionali per sollecitare una attenta valutazione del rapporto tra danni e benefici dell'uso prolungato delle mascherine in aula. Tutto è nato in modo spontaneo dall'iniziativa di un gruppo di genitori veneziani che attraverso una chat, hanno iniziato a scambiarsi opinioni ed informazioni documentate riguardo alle conseguenze sui bambini delle misure più restrittive adottate per contrastare la diffusione del virus, in particolare su quella introdotta dai dirigenti scolastici che obbliga gli alunni ad indossare la mascherina anche in un contesto di prolungata staticità e distanziamento fisico, smentendo le stesse linee guida che in precedenza consentivano di abbassare la mascherina per il tempo in cui gli alunni rimanevano seduti su banchi distanziati tra loro. Una petizione inviata tramite Pec lo scorso 4 dicembre che, secondo i genitori che l'hanno sottoscritta, si fonderebbe sull'analisi delle linee guida della stessa Oms. Nel merito della controversia sull'opportunità o meno di far indossare la mascherina ai bambini anche durante le ore in cui questi rimangono seduti, la petizione argomenta sul rischio che l'uso prolungato della mascherina in classe, ritenuto non giustificato dalle attuali evidenze riportate sulle riviste scientifiche, possa ripercuotersi negativamente sull'apprendimento e sull'equilibrio psicologico e fisico del bambino. «Si tratta di una petizione che non vuole avere alcuna connotazione politica ma che si basa sul principio già stabilito dal Consiglio di Stato che la tutela della salute dell'individuo deve essere garantita al pari della salute collettiva. Siamo in attesa di una risposta che ad oggi non ci è ancora pervenuta spiega l'avvocato Antonella Stefani - ma in vista di un eventuale ricorso al Tar del Lazio stiamo raccogliendo ulteriori evidenze scientifiche che dimostrano la non necessità delle mascherine sui banchi di scuola che, anzi, possono causare carenza di ossigenazione». Da quando il Dpcm di inizio novembre ha ridisegnato la didattica per le scuole medie e elementari non è la prima volta che viene sollevata la questione delle mascherine in classe: già a novembre una petizione indirizzata al Ministro Azzolina era stata promossa da un gruppo di genitori veneziani.

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

