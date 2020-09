Un po' di emozione, la gioia di rivedere di persona tanti amici ma anche preoccupazione per il futuro. Il primo giorno di scuola nell'epoca della pandemia si è consumato fra stati d'animo contrastanti, ma anche con un bel sospiro di sollievo. Soprattutto per i trasporti, possibile punto critico per il rischio di assembramenti: in città non ci sono stati problemi di sorta, grazie anche alla bella giornata che ha spinto molti studenti ad andare a scuola con mezzi propri. Ci vorranno due settimane per testare l'efficienza del trasporto pubblico, ha ammesso il direttore generale di Avm Giovanni Seno. Gli orari e i percorsi differenziati adottati da molte scuole nel rispetto delel indicazioni del Governo hanno scongiurato assembramenti all'ingresso di scolari e studenti, ma non sono mancate proteste in città e nell'area metropolitana nel suo complesso, fra classi smembrate per evitare affollamenti, assembramenti improvvisi e bambini costretti a tenere la mascherina per lungo tempo. Preoccupa soprattutto la gestione dei malesseri di stagione che si presenteranno in futuro, sia da parte dei genitori che da insegnanti e dirigenti scolastici, che hanno dovuto adottare misure d'emergenza anti-Covid.

Alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA