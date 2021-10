Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Partono i test salivari nelle scuole sentinella, ma la campagna perde pezzi prima di cominciare. In provincia, sui 5 istituti coinvolti, si è sfilato, infatti, il comprensivo Piovega di Gemona, dove, pure, come ricorda il dirigente Antonio Pasquariello, «avevano dato la loro adesione molti alunni». «Abbiamo rinunciato a svolgere lo screening - spiega Pasquariello - perché le modalità organizzative non lo permettevano. A...