Scuola polesana in crisi: «Presto gli stati generali»

GRIDO D'ALLARMEROVIGO Edifici scolastici pericolanti, risorse insufficienti per garantire un'istruzione agli studenti immigrati e famiglie sempre più in difficoltà economica, incapaci di affrontare le spese dei testi scolastici. Questa la situazione in cui si trova la scuola polesana, difficoltà divenute ormai inaffrontabili per i dirigenti scolastici della provincia di Rovigo, pronti, nei prossimi mesi, a rivolgersi al prefetto di Enrico Caterino per indire gli stati generali della scuola polesana.IL DIRIGENTEA portare in luce l'emergenza...