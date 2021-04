Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOPORDENONE E UDINE Le scuole superiori in presenza e al 100 per cento erano l'obiettivo dichiarato. E ora che ci si è arrivati, è scoppiato un tutti contro tutti che in regione rischia di far precipitare nel caos un mondo - quello dell'istruzione - tra i più penalizzati di tutto il contesto storico della pandemia. Manca meno di una settimana al più che probabile rientro in classe di tutti gli studenti di licei e istituti tecnici...