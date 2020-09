SCUOLA

MESTRE Qualcosa si muove per la bambina di Mestre che a pochi giorni dall'inizio della scuola non ha ancora, ufficialmente, una classe pronta a ospitarla. Anche grazie al passaparola di altri genitori, da un istituto comprensivo della Cipressina è arrivata l'attesa telefonata: la dirigenza e gli uffici stanno facendo alcune verifiche ma forse una quarta elementare potrebbe avere posto per lei e già oggi la sua famiglia potrebbe andare lì a firmare l'accettazione.

LO SPIRAGLIO

A questo punto non si può rischiare di perdere l'occasione e sarà importante accettare un'offerta che non è poi così comoda, considerando che ogni giorno la famiglia dovrà portare la figlia in un altro quartiere, ma che sembra essere l'unica e quindi è preziosa. Lo conferma la mamma che fino a ieri era disperata all'idea di ritrovarsi il 14 settembre la bambina a casa. «Non è facile accedere alle informazioni sulle scuole statali - osserva la mamma -. Forse servirebbe più trasparenza, una lista di disponibilità. Ora abbiamo questa opportunità e un giorno per accettarla. Così avremo il tempo per comprare il materiale». La bambina è di Mestre, e come primaria di riferimento avrebbe avuto la Vecellio di via Giardino ma dall'istituto San Marco avevano spiegato alla madre di non avere più posto e non poter accettare altre iscrizioni a causa della necessità di rientrare nei parametri richiesti dalle nuove normative sul distanziamento anti-Covid. Ma non è l'unico istituto ad avere le classi al completo. Sono tante, per esempio, le scuole materne full, e a soffrire sono anche le superiori. A Mestre ma non solo: a Spinea, per esempio, il primo istituto comprensivo è al completo non solo per l'infanzia ma anche per la secondaria di primo grado. Ma se nel caso di Spinea si trova posto nelle vicine scuole del secondo istituto, nel capoluogo a volte gli spostamenti possono essere più proibitivi. La dirigente dell'istituto Giulio Cesare di Mestre, Michela Manente, spiega quali sono le difficoltà: «Ci sono più normative da ottemperare: da un lato il diritto allo studio, dall'altro il limite, imposto per legge, al numero massimo di alunni che compongono le classi». Limiti che sono diversi a seconda della tipologia di scuola, primaria e secondarie di primo e secondo grado.

LE PROBLEMATICHE

«A questo ora si aggiunge la normativa sul distanziamento imposta dalle linee guida del Cts - aggiunge la preside -. Per quanto riguarda la mia scuola, ad esempio, la situazione è varia: in alcuni casi gli alunni sistemati sono già al numero massimo imposto dai limiti e non c'è quindi la possibilità di inserirne di nuovi. In altre classi invece abbiamo verificato di avere la possibilità di inserire qualche altro ragazzo e quindi anche in questi giorni abbiamo accolto nuove richieste». Senza una lista di disponibilità, è compito dei genitori che si sono trasferiti da poco in città andare a bussare a tutte le porte delle varie scuole. Tanti saranno purtroppo i no ma se le scuole di Mestre e Venezia (anche a causa delle dimensioni degli edifici) sono piene, alcune disponibilità sembrano esserci, ancora, nelle zone e i quartieri più periferici.

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA