MESTRE Due fratellini di 5 e 7 anni positivi (anche se asintomatici), tamponi alla materna e alla scuola primaria. Dopo il caso alla scuola dell'infanzia di Portogruaro, nel Veneto Orientale si registrano altri due casi di positività al Covid-19. È successo alla scuola materna Acquerello e alla primaria San Pio X di Meolo. Mentre nel territorio dell'Ulss 3 ieri c'è stato il primo caso di una maestra d'asilo positiva al virus.

I DUE FRATELLI

Nel caso dei due fratellini di Meolo, i tamponi per compagni di classe e insegnanti, una cinquantina in tutto, sono già stati effettuati a tempo di record grazie allo staff dell'Ulss 4 seguito dal dottor Luigi Nicolardi: hanno permesso di accertare che nessuno è risultato positivo. Le due scuole hanno comunque potuto continuare con le attività, fatta eccezione per le due classi, i cui alunni dovranno rimanere a casa, come da protocollo, in isolamento per 14 giorni. I parenti degli stessi (i cosiddetti contatti dei contatti) non devono, invece, seguire alcun percorso, né di screening, né di isolamento. Una vicenda che si è conclusa in poche ore e senza conseguenze e che era iniziata nel tardo pomeriggio di giovedì. «Alle 18.30 sono stato contattato dall'Ulss4 - riferisce il sindaco Daniele Pavan - per avvisarmi che due fratellini erano risultati positivi al tampone». Il contagio era avvenuto dalla mamma che, a sua volta, aveva scoperto della positività grazie a una visita medica cui doveva sottoporsi in ospedale: da protocollo ha dovuto effettuare il tampone, che ha dato esito positivo. Dallo screening successivo in famiglia, positivi al Covid-19 sono poi risultati il maschietto di 5 anni e la figlioletta 7 anni; negativo, invece, il marito.

«Subito è scattato il protocollo, che prevede il tampone per tutti coloro che erano stati a diretto contatto con i due bimbi - continua Pavan - ovvero i 45 bambini delle classi delle due scuole e le cinque insegnanti. Grazie all'importante collaborazione del dirigente scolastico Nicolò Firriolo, lavorando fino a notte, è stata attrezzata un'aula della scuola media, con ingresso a parte, per effettuare gli screening. Il dottor Nicolardi e il suo staff, in poche ore hanno effettuato il tampone a tutti, dandoci subito gli esiti. Ora tutte queste persone, come da protocollo, dovranno rimanere a casa per 14 giorni, comunque fino a nuove indicazioni della stessa Ulss 4. Nessuna indicazione per i parenti, così come hanno potuto continuare le attività delle altre classi». Non ci saranno problemi per le elezioni. Nei giorni scorsi era successo alla scuola dell'infanzia Gesù Bambino di Portogruaro.

LA MAESTRA

A Mestre è risultata positiva invece una maestra della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Giulio Cesare. Sono stati avvertiti i genitori dei bambini che durante la settimana erano stati nella classe della maestra. Del fatto è stata avvertita anche l'Ulss 3. Una volta scoperta la positività dell'insegnante, i bambini - considerati contatti diretti della maestra - sono stati inseriti nel programma di test da parte dell'Ulss per valutarne il rientro in aula.

IL BILANCIO DI IERI

Giornata in linea con le altre quella di ieri nel Veneziano. Ventuno i nuovi contagi, che portano la somma totale a 3.639 contagiati dall'inizio della pandemia. Crescono i ricoveri (+2) per un totale di 24 persone in ospedale, ma restano sempre 2 i pazienti in Terapia intensiva a Dolo. Lieve rialzo degli attualmente positivi (408) e delle persone in isolamento: 1.330, 338 delle quali positive al coronavirus. Nessun decesso con la somma totale che resta 328.

