Anche le scuole di San Vito di Cadore si arrendono al Covid. È di ieri la decisione del Comune: «A seguito di positività al Covid-19 riscontrata in alcuni professori e alunni delle scuole medie, l'Usl Dolomiti ha previsto una quarantena preventiva per tutte le classi e il corpo docente fino al prossimo due novembre. Tale periodo si concluderà con un tampone di controllo, che sarà effettuato a tutte le persone coinvolte. I rischi per la salute pubblica e l'aumento dei casi di contagio da Covid-19 anche nel territorio del nostro comune impongono di adottare ogni necessaria misura preventiva». Nel frattempo l'Amministrazione sanvitese ha già programmato la sanificazione completa dell'istituto, in modo che al termine della quarantena le lezioni possano riprendere in piena sicurezza. Dopo il municipio, chiuso per un giorno e sanificato per la positività di due addetti, tocca alla media Pier Fortunato Calvi la stessa sorte con il provvedimento di sospensione delle attività didattiche fino al primo lunedì di novembre. Non un fulmine a ciel sereno, decisioni analoghe sono state prese anche nella confinante Cortina. Dall'amministrazione di San Vito anche le raccomandazioni: «Ricordiamoci tutti di prestare particolare attenzione, evitiamo gli incontri con persone estranee ai nostri nuclei familiari e continuiamo ad osservare le norme sanitarie vigenti».

Giuditta Bolzonello

