MARGHERA/VENEZIA Inizio d'anno salvato al fotofinish per la scuola primaria Visintini di Marghera. Sono stati alcuni genitori degli alunni della scuola di piazzale Martiri giuliano dalmati delle foibe a garantire agli alunni un ritorno in classe senza troppi traumi. Loro, infatti, domenica scorsa, si sono trasformati in un'impresa di trasloco per trasformare nuovamente in aule le classi che erano state destinate al Centro Provinciale Istruzione per Adulti (Cpia) di Venezia.

Mamme e papà, insieme ai docenti della scuola, hanno ricollocato le aule che erano state sfrattate durante l'estate nelle quattro classi al piano terra dell'edificio. É stata così subito messa in atto la decisione abbozzata giovedì, durante l'affollata assemblea dei genitori che si è svolta al patronato della Cita e alla quale avevano partecipato Marisa Zanon, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Filippo Grimani (di cui la Visintini fa parte) e il dirigente del Cpia di Venezia Carlo Vignato, oltre agli amministratori comunali e municipali. Erano stati proprio alcuni genitori a proporre una soluzione transitoria: quella di ridurre da otto a quattro le aule della Visintini concesse al Cpia, liberando le quattro al piano terra. In attesa che il Comune rintracci una collocazione alternativa per il Cpia che potrebbe essere individuata nello stabile di via Fratelli Bandiera che aveva ospitato, in passato, il Centro di formazione professionale della Regione. Una soluzione transitoria che ha permesso agli alunni della Visintini di tornare a piano terra riconquistando anche dei servizi igienici e un secondo accesso all'edificio, quello che si affaccia non su piazzale Martiri, ma su via Pasini e che permette di raggiungere anche la palestra. Nessuna aula della scuola, in questo modo, è stata trasferita al secondo piano che, a causa di uno scarso isolamento termico, è freddo d'inverno e surriscaldato d'estate.

Alle classi di adulti del Cpia sono state riservate, quindi, delle aule al piano superiore accessibili attraverso una scala esterna. I primi giorni di scuola, così, si sono svolti senza intoppi, con l'accoglienza degli alunni da parte dei docenti nel cortile alberato. Qualche preoccupazione resta rispetto all'avvio, il 5 ottobre prossimo, del tempo pieno e della refezione scolastica. Per poter accogliere degli alunni, infatti, è stata sacrificata la mensa, suddivisa in aule. Per gli alunni, quindi, si profila un anno scolastico con pranzo in classe.

Nelle scuole superiori del centro storico veneziano, intanto, la Città Metropolitana ha praticamente concluso tutti gli interventi previsti per l'emergenza Covid, con un solo cantiere ancora aperto e che riguarda l'aula aggiuntiva prevista per l'Algarotti, per il quale sono state richieste altre opere che saranno comunque completate nel giro di una settimana. Tra gli interventi già portati a termine c'è quello completato al Foscarini, dove è stata allestita una nuova aula inserendo un container all'interno della chiesa sconsacrata, con grandi vetrate e spazi che garantiscono il distanziamento dei banchi degli studenti.

