VENEZIA Dal 7 gennaio gli studenti degli istituti superiori torneranno a scuola dopo circa un mese di didattica a distanza, ma resta il nodo cruciale dei trasporti, ancora con il limite di capienza massima al 50%. Per risolvere in parte il problema del congestionamento dei mezzi, alcune famiglie hanno scritto al Prefetto Zappalorto per riproporre l'idea degli scuolavaporetti. «L'idea è quella di predisporre delle corse extra dedicate solo ed esclusivamente agli studenti ed agli insegnanti che abitano nelle isole veneziane scrivono i genitori - In tal modo i mezzi di linea si alleggerirebbero e si potrebbe ottenere maggior distanziamento sociale ed un minor rischio di contagio».

La proposta era stata presentata sotto forma di petizione e raccolta firme (oltre 550) già ad agosto, sia al Comune che ad Actv. Quest'ultima però aveva immediatamente smontato l'opzione scuolavaporetti ritenuta non praticabile e troppo costosa. Trattandosi di un servizio dedicato, secondo l'azienda di trasporti «la specializzazione della linea taglierebbe fuori un numero di persone che invece potrebbe esser imbarcato in sinergia». Sempre ad agosto, l'azienda aveva risposto che «il sistema dello scuolabus non è utilizzato nemmeno in terraferma, perché le linee dei bus, opportunamente adattate per servire i vari plessi scolastici, sono corse regolari che riescono a servire le varie necessità senza intoppi». Per Actv, inoltre, questa soluzione non risolverebbe il problema del distanziamento: meglio distribuire le varie necessità sulle corse di linea, intervenendo qualora si verifichino inefficienze.

Resta il fatto che rispetto ad agosto le cose sono molto cambiate: con la seconda ondata sono arrivate da un lato le restrizioni sulla capienza dei mezzi (50% massimo) e dall'altro i tagli alle corse di alcune linee come la linea 2 e la linea 3 che collega Murano al Centro storico. Oggi, in vista della prossima riapertura degli istituti superiori, le famiglie tornano alla carica appellandosi al Prefetto

«Il Dpcm entrato il vigore il 4 dicembre stabilisce che in ogni città italiana il Prefetto presiederà un tavolo di coordinamento per il rientro a scuola degli studenti di tutti i Licei ed Istituti Tecnici delle Secondarie di Secondo Grado scrivono - A questo tavolo parteciperanno i rappresentanti del servizio di trasporto pubblico locale, il Sindaco di Venezia, i dirigenti scolatici, rappresentanti della Regione: chiediamo che in quella sede venga presa in considerazione la nostra proposta». Le tratte indicate dall'ipotesi scuolavaporetto sono sostanzialmente due: la prima includerebbe l'Istituto Fermi, l'Istituto Corner, il Liceo Guggenheim e il Liceo Marco Polo (Liceo Classico, Musicale e Artistico); la seconda il liceo Foscarini, il Bendetti-Tommaseo, l'Istituto Barbarigo, l'Istituto Algarotti, l'Istituto Cini e l'Istituto Sarpi. In tal modo verrebbe inclusa la quasi totalità degli istituti superiori veneziani. Secondo i genitori, basterebbe una semplice richiesta alle scuole per avere i numeri della potenziale utenza da trasportare nonché degli orari in entrata ed uscita e calibrare così il servizio. «Tutti i veneziani del resto sono al corrente del fatto che i servizi di navigazione, rispetto al periodo prepandemico, sono stati drasticamente ridotti - concludono i genitori - è quindi assolutamente inverosimile pensare che non ci siano mezzi disponibili per tale scopo. Speriamo che questa volta non si arrivi impreparati alla riapertura delle Scuole».

