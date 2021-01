IL REPORT

BELLUNO Sono 14 le classi del territorio provinciale che attualmente si trovano in quarantena. A renderlo noto è il Il Team scuole del Dipartimento di Prevenzione che ha fatto il punto dei contagi nelle scuole della provincia. Un monitoraggio particolarmente importante anche in vista della riapertura degli istituti superiori da lunedì.

LA REGOLA

Il nuovo protocollo scuole, attivo dal mese di gennaio, prevede che, in presenza di un caso positivo in una classe, i contatti identificati nella classe, secondo le linee guida, siano posti in quarantena ed eseguano un solo test di controllo al termine della stessa (indicativamente al 10° giorno). Attualmente le classi in carico al Dipartimento (quindi con almeno un positivo), tutte in isolamento domiciliare fiduciario come da nuovo protocollo, sono 14, così distribuite: 1 scuola dell'infanzia; 6 classi della scuola primaria; 6 classi della scuola media; 1 classi della scuola superiore. In totale sono quindi in isolamento 213 studenti e 6 insegnanti.

LA SECONDA ONDATA

Da settembre, quando hanno riaperto le scuole che erano invece rimaste chiuse durante la prima ondata, sono state 576 le classi prese in consegna dal Team scuole.

L'APPUNTAMENTO

«Si ricorda - ha comunicato ieri l'Usl - che sono aperte le iscrizioni al webinar per genitori e insegnanti su come gestire l'impatto emotivo del Covid-19 in età evolutiva a cura della Psicologia Ospedaliera. Il webinar si terrà dalle 18.00 alle 20.00 di mercoledì 03 febbraio 2021». Durante l'appuntamento si parlerà di strategie per riconoscere e gestire le reazioni emotive legate all'emergenza sanitaria nei bambini e nei ragazzi. L'incontro sarà tenuto dall'equipe di Psicologia Ospedaliera con la partecipazione di Stefania Sacchezin, psicologa psicoterapeuta, specializzata in psicologia dell'emergenza, facilitator e supervisore Emdr Italia. Il webinar si terrà sulla piattaforma Google Meet.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA