LA MANIFESTAZIONE

MESTRE Chiudere le classi pollaio, assumere i docenti precari ed i medici scolastici, investire sull'edilizia scolastica. Anche a Mestre, ieri, come avvenuto in decine di città italiane, manifestazione legata all'emergenza Covid. L'iniziativa è scattata nel giorno in cui scadono i termini per l'iscrizione al prossimo anno scolastico, a cui segue l'ordinanza ministeriale sulla formazione delle classi. Insegnanti e genitori delle scuola superiori veneziane si sono dati appuntamento davanti all'Ufficio scolastico regionale di via Forte Marghera per prendere parte al presidio organizzato dai Cobas di Venezia per chiedere alla Regione ed al Ministero della Pubblica istruzione di garantire agli alunni il diritto costituzionale all'istruzione e l'ampliamento dell'organico docente. «Il prossimo anno ci ritroveremo ancora con le classi pollaio - spiega Stefano Michieletti, dei Cobas scuola di Venezia e nel frattempo non è stato fatto nulla per cambiare la situazione, ad esempio usando i miliardi del Recovery Plan per finanziare la sanità e la scuola pubblica, in modo da reperire gli spazi mancanti per avere classi da 15 alunni invece che da 30 e assumere gli attuali 300.000 docenti precari della scuola, che sono un numero abnorme. Fin qui tutto questo è stato impedito da scelte politiche neoliberiste di definanziare la scuola e la sanità pubbliche». «Siamo vivendo una situazione gravissima, i nostri figli, studenti delle superiori, sono a casa costretti alla didattica a distanza da 120 giorni quasi consecutivi osserva Graziella Zuin del comitato Priorità alla scuola in tutto questo tempo di pandemia il Ministero e la Regione avrebbero dovuto attivarsi per far tornare i nostri figli in classe in sicurezza, con tutte le misure necessarie. Le altre Regioni si sono organizzate, Zaia vada a vedere cosa ha fatto il sindaco di Milano che, per evitare gli affollamenti sui mezzi pubblici, ha scaglionato tutti gli orari della città e quindi anche dell'ingresso a scuola. I ragazzi devono tornare subito a scuola, non si può più lasciali a casa con la didattica a distanza che sta creando un danno enorme sia psicologico che educativo. Continuare a dire che gli studenti non possono andare a scuola perché le aule non sono sicure non è più una giustificazione accettabile».

IN DIFESA DELLA SCUOLA

A sostegno dei Cobas e del comitato Priorità alla scuola, ieri davanti all'Ufficio scolastico, c'erano anche gli studenti medi di Venezia e Mestre e del Collettivo Loco. «Da quasi un anno ripetiamo che vogliamo tornare a scuola in sicurezza e sappiamo che è possibile farlo ricordano Maria Mingardi ed Elena Carraro invece in questo momento la politica ha altre priorità ed un occhio di riguardo solo per tutto ciò che crea profitto. La scuola pubblica non genera profitti, ma richiede continui investimenti che negli ultimi 20 anni sono stati tagliati da riforme che l'hanno distrutta».

Paolo Guidone

