Videolezione finale all'aperto: l'ultimo giorno di scuola nell'anno del coronavirus a Venezia è trascorso così, senza il saluto rituale che il mese scorso avevano chiesto a gran voce rappresentanti e genitori di tutti gli istituti. Che ovviamente hanno protestato. In alcuni casi i genitori si sono organizzati proponendo momenti di incontri collettivi dal momento che i dirigenti scolastici non hanno voluto promuovere un saluto all'aperto, contingentato e in sicurezza. Alla primaria Renier Michiel gli alunni della V B, per esempio, si sono dati appuntamento di fronte al portone chiuso della scuola e hanno appeso dei bigliettini di saluto. «Purtroppo i bambini sono stati completamente dimenticati interviene una mamma Si è trascurato l'aspetto psicologico dell'isolamento e le conseguenze sugli alunni. Sarebbe stato importante salutarsi a scuola almeno l'ultimo giorno ma nessuno ha voluto prendersi questa responsabilità, né i dirigenti né il Comune». «L'amministrazione comunale avrebbe avuto la possibilità di rispondere alla nostra richiesta come è stato fatto ad esempio dal Comune di Treviso. Ad esempio avrebbe potuto concedere Piazza San Marco», dice un'altra mamma.

