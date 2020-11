SCUOLA IN DIFFICOLTÀ

BELLUNO Ieri gli alunni di sette classi della scuola Media Nievo si sono sottoposti al tampone rapido per verificare la loro positività al Covid: «Quattro in totale i positivi al momento riferiva in serata la dirigente Bruna Codogno distribuiti in due classi. Che per questo motivo da domani (ndr, oggi) rimarranno a casa per seguire le lezioni in didattica a distanza. Numeri più precisi non ne ho e siamo in attesa della comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento di Prevenzione e dell'Ulss».

LA TESTIMONIANZA

A determinare la verifica su un numero così alto di studenti, più di 100 le ragazze ed i ragazzi coinvolti, è stata «la positività di un'insegnante che lavora in tante classi» spiega la dirigente. «Dopo una comunicazione ricevuta dalla scuola giovedì, mia figlia è a casa da venerdì racconta una mamma e lunedì sera ci è arrivata una seconda mail da parte della scuola di presentarsi per il giorno dopo, cioè oggi (ndr, ieri) per sottoporre mia figlia al tampone». Dalle 8,30 e per l'intera mattinata e ancora dalle 13,30 sino a metà pomeriggio per le ultime due, a ciascuna classe era stato assegnato un proprio orario, anche se poi in breve tempo, già nel corso della mattinata, è stato accumulato un certo ritardo.

UNA LEZIONE

«Nessun problema per questo, ci mancherebbe prosegue la mamma ma anche questa attesa è stata una lezione. Nei nostri figli abbiamo visto la preoccupazione crescere gradualmente; soprattutto quando qualcuno prima di loro era risultato positivo». I tamponi sono stati realizzati facendo entrare una classe alla volta nel cortile della scuola; e da qui collocarsi all'esterno della palestra che alle Nievo è in una struttura diversa e separata dalla scuola; uno alla volta i ragazzi entravano nell'atrio della palestra e qui si sottoponevano al tampone. Un addetto, parte del personale Ata della scuola, controllava il flusso ed il distanziamento fra i ragazzi, chiamandoli in ordine alfabetico uno alla volta. All'interno due infermieri muniti di dispositivi di protezione individuale, sottoponevano i ragazzi al tampone.

RAGAZZI BRAVI E ORDINATI

Poi l'attesa, non molto lunga, ma per qualcuno snervante e faticosa, con mille dubbi: «E se risultassi positivo, anche il papà dovrà rimanere a casa dal lavoro?» mi ha chiesto mia figlia, racconta ancora la madre. Non tutti i datori di lavoro si comportano infatti allo stesso modo. Infatti mentre qualcuno, anche a fronte di una positività in famiglia, continua a far entrare il proprio dipendente nel luogo di lavoro, altri mettono il personale in Cassa integrazione in attesa della riconquistata negatività dell'intero nucleo familiare: «Anche questo è Covid. L'attesa e la preoccupazione vista negli occhi di mia figlia e degli altri ragazzi, è Covid. I ragazzi sono stati comunque bravissimi ed ordinati, tutti sempre con la mascherina indossata a coprire bocca e naso. Ma c'è un aspetto che non mi è piaciuto: ed è stata l'assenza di privacy, con l'addetto che usciva con in mano tutti i fogli su cui ciascuno degli alunni poteva sbirciare o magari ascoltare il responso del test che riguardava altri».

UTILIZZATA L'ANTI-PALESTRA

La dirigente Codogno spiega come è stata pensata l'organizzazione: «Il Dipartimento ha previsto di fare i tamponi appena ha potuto. In un primo tempo pensavamo di utilizzare la modalità drive-in, con i ragazzi accompagnati dai loro genitori nel cortile della scuola. Ma la giornata era cominciata con un tempo incerto e con freddo e quindi non era pensabile di fare tutto all'aperto. Per questo abbiamo utilizzato l'anti-palestra, uno spazio che per fortuna nella nostra scuola è in una struttura staccata e diversa dall'edificio che occupa le classi».

